العليمي.. نتطلع للشراكة مع الناتو لمواجهة التهديدات البحرية للحوثيين

أعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي الأحد، عن تطلع بلاده للشراكة مع حلف شمال الأطلسي “الناتو” لمواجهة التهديدات البحرية للحوثيين.

جاء ذلك خلال لقائه الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والسياسة الأمنية بالحلف بوريس روج على هامش أعمال مؤتمر ميونخ للأمن الدولي، في نسخته الـ 60 بألمانيا.

وبحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، بحث الجانبان "التطورات اليمنية والإقليمية" وتداعيات هجمات الحوثيين "على السلم والأمن الدوليين".

واستعرض العليمي، مستجدات الأوضاع الوطنية، ومبادرات مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لإحلال السلام والاستقرار، وتخفيف المعاناة عن الشعب اليمني بدعم من تحالف دعم الشرعية بقيادة الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

كما تحدث، عن جهود المجلس والحكومة المدعومة من الحلفاء الإقليميين، والشركاء الدوليين، في مكافحة الإرهاب، والدعم المطلوب لتأمين مدن الموانئ وكبح تهديدات الميليشيات الحوثية، والمنظمات الإرهابية المتخادمة معها.

وأعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عن تطلعه إلى شراكة استراتيجية مع حلف شمال الأطلسي ومختلف الأطراف والتجمعات الإقليمية والدولية لتعزيز الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة.

وفي وقت سابق، قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، إن العالم فاق أخيرا على كارثة حقيقية بعدما تحولت جماعة الحوثي إلى مشكلة عالمية جراء تعطيل تدفق الشحن التجاري نحو أوروبا.

وجدد العليمي التأكيد على الموقف الرافض لسلوك الحوثي في البحر الأحمر، مشيرا إلى أن اليمنيين على الصعيدين الرسمي والشعبي ميزوا منذ البداية بين الموقف الأخلاقي الثابت المساند لفلسطين وبين القفز الانتهازي على مأساة غزة واستثمار الأزمة لتحقيق أجندة سياسية وإقليمية كما فعلت المليشيا الإرهابية.

ودعا المجتمع الدولي إلى دعم قدرات الحكومة اليمنية للتحكم بنطاقها السيادي في البحر، ورفع قدراتها العملياتية لتكون شريكا فاعلا في المراقبة والإنذار والتدخل.