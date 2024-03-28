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مدمرة الأميركية في البحر الأحمر - وكالات
مدمرة الأميركية في البحر الأحمر - وكالات
اليمن والحوثي

الجيش الأميركي: دمرنا 4 مسيّرات حوثية استهدفت سفينة حربية

العربية.نت - وكالات
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أفاد الجيش الأميركي، فجر اليوم الخميس، بأنه دمر 4 مسيرات طويلة المدى أطلقها الحوثيون، من دون تسجيل إصابات أو أضرار.

وقالت القيادة المركزية الأميركية في بيان يتعلق بعملياته يوم الأربعاء: "استطاعت القيادة المركزية تحديد وتدمير 4 طائرات بدون طيار بعيدة المدى، تم إطلاقها من قبل الإرهابيين الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن".

وأضاف البيان: "كانت هذه الطائرات المسيرة تستهدف سفينة حربية أميركية وبالمقابل قامت السفينة الحربية بالدفاع عن النفس ضمن منطقة البحر الأحمر".

وتابع: "لم يتم الإبلاغ عن وقوع أي إصابات أو أضرار للسفن الأميركية أو التحالف".

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واختتم البيان بالقول: "يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمنا للبحرية الأميركية والسفن التجارية".

وشنّ المتمردون المدعومون من إيران والذين يُسيطرون على جزء كبير من ساحل اليمن المطلّ على البحر الأحمر، عشرات الهجمات بصواريخ ومسيّرات ضد سفن تجارية خلال الأشهر الأربعة الماضية، تضامنا منهم مع الفلسطينيين في قطاع غزة حسب قولهم، حيث تخوض إسرائيل حربا ضد حركة حماس.

وأعلن الحوثيون في البداية استهداف السفن المرتبطة بإسرائيل، لكنهم وسعوا أهدافهم لتشمل السفن المرتبطة بالولايات المتحدة وبريطانيا، بعد الضربات التي نفذتها الدولتان ضد مواقعهم في اليمن.

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