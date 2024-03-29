لليوم الثاني على التوالي.. الجيش الأميركي يدمر 4 مسيرات حوثية

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أعلن الجيش الأميركي، فجر اليوم الجمعة، تدمير أربعة أنظمة جوية بدون طيار أطلقها الحوثيون في اليمن، أمس الخميس، وذلك لليوم الثاني على التوالي.

وقالت في بيان عبر منصة "إكس"، "بين الساعة 6:00 و10:56 مساء (بتوقيت صنعاء) في 28 مارس، ولليوم الثاني على التوالي، نجحت القيادة المركزية للولايات المتحدة في الاشتباك وتدمير أربعة أنظمة جوية بدون طيار أطلقها الإرهابيون الحوثيون المدعومون من إيران في اليمن".

March 28 Red Sea



Between 6:00 and 10:56 p.m. (Sanaa time) on March 28, and for the second day in a row, United States Central Command successfully engaged and destroyed four unmanned aerial systems (UAS) launched by Iranian backed Houthi terrorists in Yemen. These UAS were aimed… pic.twitter.com/H50Br2wH37 — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 28, 2024

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كما أضافت "كانت هذه الطائرات بدون طيار تستهدف سفينة تابعة للتحالف وسفينة حربية أميركية فوق البحر الأحمر".

فيما لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار للسفن الأميركية أو قوات التحالف.

4 مسيرات طويلة

وأمس الخميس، كان الجيش الأميركي أعلن فجراً أنه دمر 4 مسيرات طويلة المدى أطلقها الحوثيون، من دون تسجيل إصابات أو أضرار.

وقالت القيادة المركزية الأميركية في بيان يتعلق بعملياته يوم الأربعاء: "استطاعت القيادة المركزية تحديد وتدمير 4 طائرات بدون طيار بعيدة المدى، تم إطلاقها من قبل الإرهابيين الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن".

كما أضاف البيان: "كانت هذه الطائرات المسيرة تستهدف سفينة حربية أميركية وبالمقابل قامت السفينة الحربية بالدفاع عن النفس ضمن منطقة البحر الأحمر".

مسيرات وصواريخ

يذكر أنه منذ 19 تشرين الثاني/نوفمبر، استهدفت جماعة الحوثي نحو 73 سفينة في البحر الأحمر وبحر العرب، بالمسيّرات والصواريخ (حسب أرقامهم)، زاعمة أنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانيها، وذلك دعما لقطاع غزة الذي يشهد حرباً إسرائيلية عنيفة منذ 7 أكتوبر.

فيما أجبرت تلك الهجمات الشركات على التحول إلى مسار أطول وأعلى تكلفة حول إفريقيا.

كما أدت إلى غرق سفينة شحن تحمل اسم "روبيمار"، كانت محملة بمواد خطرة. وأسفرت إحدى الهجمات كذلك عن مقتل 3 بحارة جراء قصف صاروخي لسفينة ترو كونفيدنس، التي كانت ترفع علم بربادوس وتديرها اليونان.

إلى ذلك، أذكت هذه الاعتداءات المخاوف من أن تؤدي الحرب بين إسرائيل وحماس إلى زعزعة استقرار منطقة الشرق الأوسط.

فيما وجهت الولايات المتحدة وبريطانيا عدة ضربات جوية مشتركة على مواقع للحوثيين بهدف تعطيل وإضعاف قدرات الجماعة على تعريض حرية الملاحة للخطر وتهديد حركة التجارة العالمية.