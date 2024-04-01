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An F/A 18 Super Hornet prepares to take off from the flight deck of the USS Dwight D. Eisenhower aircraft carrier at an undisclosed location in the Red Sea, March 20, 2024. (Joseph Haboush/Al Arabiya English)
من على متن حاملة الطائرات "آيزنهاور"
حصري

البحرية الأميركية للعربية: مدمراتنا ترافق السفن التجارية في البحر الأحمر

قائد مجموعة المدمرات الأميركية المرافقة لحاملة الطائرات "آيزنهاور": نوفر الدعم لحركة السفن عبر البحر الأحمر

العربية.نت
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في لقاء حصري لقناتي "العربية" و"الحدث"، أجراه موفدنا ليث بزاري على متن حاملة الطائرات الأميركية "آيزنهاور"، أكد ديف روي، قائد مجموعة المدمرات الأميركية المرافقة لحاملة الطائرات "آيزنهاور" على استمرارية البحرية الأميركية في توفير الدعم لحركة السفن عبر البحر الأحمر بشكل يومي.

وأضاف أن المدمرات الأميركية ترافق السفن التجارية في البحر الأحمر.

ووصف المدمرات بالـ"متينة جداً وقدراتها في الدفاع عن مجموعة حاملات الطائرات وحركة التجارة ليس لها نظير.. فالمدمرات توفر مستويات مختلفة من القدرات الدفاعية ضد الصواريخ المضادة للسفن وصواريخ الكروز والصواريخ الباليستية".

وقال لـ"العربية" و"الحدث": "لقد دافعنا عن قواتنا بكل شراسة بعد مهاجمتنا بالأساليب المختلفة، كما قمنا بشن هجمات دفاعية بالتنسيق مع القيادة المركزية الوسطى داخل اليمن لدعم عملياتهم".

ووجهت الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا ضربات جوية على مواقع للحوثيين بهدف تعطيل وإضعاف قدرات الجماعة على تعريض حرية الملاحة للخطر وتهديد حركة التجارة العالمية.

وتعرضت عدة سفن في البحر الأحمر لهجمات من قبل جماعة الحوثي التي تقول إن الهجمات تأتي ردا على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

هذا، وأفادت القيادة المركزية الأميركية مساء الأحد بأن قواتها دمرت طائرتين مسيرتين في مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين باليمن يوم السبت.

وأضافت في بيان أن إحدى الطائرتين تم تدميرها فوق البحر الأحمر، بينما الأخرى دُمرت على الأرض قبل إطلاقها.

وأكدت القيادة المركزية الأميركية أن المنظومتين الجويتين للحوثيين تمثلان تهديداً للسفن التجارية.

ومنذ 19 نوفمبر، ينفّذ الحوثيون هجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب يشتبهون بأنّها مرتبطة بإسرائيل أو متّجهة إلى موانئها.

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