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This picture taken on October 19, 2023 shows the US Navy's guided-missile destroyer USS Carney (DDG 64) defeating a combination of Houthi missiles and unmanned aerial vehicles in the Red Sea. On January 17, 2024, US Navy ships in the Red Sea launched missile strikes targetting Houthi-controlled sites in Yemen as the Iran-backed militia continued to attack commercial and military ships passing through the vital waterway. (Handout via Reuters/File)
سفينة حربية أميركية في البحر الأحمر (أرشيفية)
اليمن والحوثي

تهددان السفن التجارية.. الجيش الأميركي يدمر مسيرتين للحوثيين

إحدى الطائرتين تم تدميرها فوق البحر الأحمر، بينما الأخرى دُمرت على الأرض قبل إطلاقها

العربية.نت
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أفادت القيادة المركزية الأميركية مساء الأحد بأن قواتها دمرت طائرتين مسيرتين في مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين باليمن يوم السبت.

وأضافت في بيان أن إحدى الطائرتين تم تدميرها فوق البحر الأحمر، بينما الأخرى دُمرت على الأرض قبل إطلاقها.

وأكدت القيادة المركزية الأميركية أن المنظومتين الجويتين للحوثيين تمثلان تهديداً للسفن التجارية.

ومنذ 19 نوفمبر، ينفّذ الحوثيون هجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب يشتبهون بأنّها مرتبطة بإسرائيل أو متّجهة إلى موانئها.

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وتقود واشنطن تحالفاً بحرياً دولياً بهدف "حماية" الملاحة البحرية في هذه المنطقة الاستراتيجية التي تمرّ عبرها 12% من التجارة العالمية.

ومنذ 12 يناير، تشنّ القوات الأميركية والبريطانية ضربات على مواقع تابعة للحوثيين داخل اليمن في محاولة لردعهم.
وينفّذ الجيش الأميركي وحده بين حين وآخر ضربات تستهدف صواريخ يقول إنها معدّة للإطلاق.

ودفعت الهجمات والتوتر في البحر الأحمر الكثير من شركات الشحن الكبرى إلى تحويل مسار سفنها إلى رأس الرجاء الصالح في أقصى جنوب إفريقيا.

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