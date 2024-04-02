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U.S. special envoy for Yemen Tim Lenderking, attends an interview with Reuters in Amman, Jordan April 2, 2022. Picture taken April 2, 2022. REUTERS/Jehad Shelbak
تيم ليندركينغ
اليمن والحوثي

ليندركينغ يناقش بالرياض ومسقط وقف هجمات الحوثي على السفن

المبعوث الأميركي لليمن سيجتمع مع المسؤولين الإقليميين لمناقشة الخطوات اللازمة لتهدئة الوضع الحالي

العربية.نت - أوسان سالم 
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قالت وزارة الخارجية الأميركية، الاثنين، إن مبعوثها الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ، سيتوجه إلى السعودية وسلطنة عمان هذا الأسبوع للقاء الشركاء لمناقشة الحاجة إلى الوقف الفوري لهجمات الحوثيين في البحر الأحمر وخليج عدن، التي تقوض التقدم في عملية السلام وإيصال المساعدات الإنسانية.

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وأفاد بيان صادر عن الخارجية الأميركية، أن ليندركينغ سيجتمع مع المسؤولين الإقليميين لمناقشة الخطوات اللازمة لتهدئة الوضع الحالي وتجديد التركيز على تأمين سلام دائم للشعب اليمني.

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وأكدت الخارجية الأميركية أن "الولايات المتحدة ملتزمة التزاماً راسخاً بدعم السلام الدائم في اليمن وتخفيف الأزمات الإنسانية والاقتصادية المعقدة التي تضر الشعب اليمني".

كما جددت دعم واشنطن" العودة إلى جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة بمجرد أن يوقف الحوثيون هجماتهم العشوائية" على السفن التجارية.

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