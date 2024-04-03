مقتل 11 جندياً يمنياً بهجوم للحوثيين في جنوب اليمن

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أكدت مصادر عسكرية في القوات اليمنية، مقتل 11 جندياً من القوات اليمنية وإصابة آخرين بجروح فجر الأربعاء بهجوم للحوثيين في جنوب البلاد.

وقال المتحدث باسم القوات الجنوبية المنضوية تحت لواء الحكومة العقيد محمد النقيب لوكالة "فرانس برس"، "قتل 11 من القوات الحكومية (بعدما) تمكنّا من كسر الهجوم الحوثي المباغت".

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كما أكد مسؤول عسكري آخر لفرانس برس أن "القوات الحكومية المرابطة في جبهة كرش التابعة لمحافظة لحج وعلى خطوط التماس مع تعز التي يسيطر الحوثيون على جزء كبير منها، أحبطت هجوماً مباغتاً للحوثي وتمكنت من صده وقتل عدد منهم".

وأكد المصدر عدد القتلى نفسه، لافتاً إلى أن تلك المنطقة كانت تشهد هدوءاً منذ سنوات.

وأدت الحرب في اليمن بين الحكومة المعترف فيها دولياً والحوثيين (المدعومين من إيران) الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء منذ 2014، إلى مقتل مئات الآلاف بشكل مباشر وغير مباشر واعتماد معظم السكان على المساعدات للبقاء على قيد الحياة.