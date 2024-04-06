وفاة وإصابة 16 شخصاً غرب اليمن.. في حادث مروري

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توفي سبعة أشخاص، بينهم طفل، وأصيب تسعة آخرون، إثر انقلاب سيارة دفع رباعي في منطقة سامد بمديرية الجعفرية بمحافظة ريمة غربي اليمن.

وأفادت مصادر محلية بأن السيارة انقلبت الجمعة في منطقة الجند بعزلة سأمد مما أدى إلى وفاة سبعة أشخاص وإصابة تسعة آخرين تم إسعافهم من قبل الأهالي، وقد تم نقلهم إلى مستشفى تهامة بمديرية بيت الفقية بمحافظة الحديدة وهم بحالة "حرجة".

وانقلبت السيارة التي كانت تقل قرابة 16 شخصاً في طريقهم لحضور فعالية تقيمها جماعة الحوثي في محافظة ريمة، الخاضعة لسيطرتها.

وكانت وزارة الداخلية اليمنية كشفت مؤخراً أن الحوادث المرورية حصدت أكثر من 360 ضحية بين قتيل وجريح في المناطق الواقعة ضمن نفوذ الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً خلال شهر مارس 2024، في أعلى معدل لها خلال الأشهر الثمانية الأخيرة.

وقال مركز الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية اليمنية إن 368 شخصاً سقطوا بين قتيل وجريح نتيجة 323 حادثة مرورية شهدتها المحافظات الواقعة ضمن نفوذ الحكومة في مارس 2024.

ووفق الإحصائية، فإن ضحايا الحوادث المرورية في مارس الماضي تمثل أعلى معدل خلال الأشهر الثمانية الماضية، وزيادة بنسبة 26% و5% عن شهري فبراير ويناير من ذات العام.

وأضاف مركز الإعلام الأمني أن 68 شخصاً لقوا حتفهم، فيما تعرض 300 آخرون لإصابات متفاوتة، بينهم 142 وصفت إصابتهم بـ"البليغة".

هذا وتنوعت الحوادث المرورية في مارس الماضي بين 199 حادثة صدام بين مركبات، و77 حادثة دهس مشاة و37 حادثة انقلاب، بالإضافة إلى 6 حوادث سقوط من على مركبات، و4 حوادث بالمناصفة بين ارتطام وحريق مركبات، فيما بلغت قيمة الخسائر المادية 50 مليون ريال يمني.

وأعادت الداخلية اليمنية أسباب الحوادث إلى "مخالفة قوانين وقواعد وآداب السير، والسرعة الزائدة، والتجاوز الخاطئ والخطر، وإهمال المشاة ومستخدمي الطرقات، وإهمال الصيانة الدورية للمركبات، والانشغال بغير الطريق في أثناء القيادة، وأسباب أخرى متعلقة بالطريق وصلاحيتها، وتجاوز الحمولة المسموح بها والأعطال الفنية في المركبات المحولة".