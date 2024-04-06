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TOPSHOT - Journalists and mourners lift placards and banners during the funeral of TV reporter Adib al-Janani who was killed in an attack on Aden airport, in Yemen's third city of Taez on January 2, 2021. Deadly blasts rocked Aden airport on December 30 in an attack targeting cabinet members of Yemen's new power-sharing government, killing at least 26 people, including three members of the International Committee of the Red Cross and a journalist, and wounding scores. (Photo by AHMAD AL-BASHA / AFP)
صحفيون يمنيون يبكون مقتل أحد رفقاهم (تعبيرية)
اليمن

54 انتهاكاً ضد الصحافيين والمؤسسات الإعلامية باليمن عام 2023

"مرصد الحريات الإعلامية": 95% من إجمالي الانتهاكات المسجلة العام الماضي كانت ضد أفراد صحافيين ونشطاء في وسائل التواصل الاجتماعي فيما كانت 3 انتهاكات فقط ضد مؤسسات إعلامية

العربية.نت - أوسان سالم
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كشف مرصد إعلامي متخصص أن أطراف النزاع في اليمن ارتكبت أكثر من 50 انتهاكا ضد الصحافيين والمؤسسات الإعلامية خلال العام الماضي 2023.

وقال "مرصد الحريات الإعلامية" في تقريره السنوي بشأن حالة حريات التعبير في اليمن، إن مختلف أطراف النزاع في اليمن ارتكبت ما مجموعه 54 حالة انتهاك ضد الصحافيين والصحافيات والمؤسسات الإعلامية في الفترة بين يناير وديسمبر 2023.

وأضاف التقرير أن 95% من إجمالي الانتهاكات المسجلة العام الماضي كانت ضد أفراد صحافيين ونشطاء في وسائل التواصل الاجتماعي وبعدد 51 حالة انتهاك، فيما كانت 3 انتهاكات وبنسبة 5% ضد مؤسسات إعلامية.

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وتوزعت حالات الانتهاك ضد الصحافيين بين 10 حالات استجواب ومحاكمة صحافيين، و8 اعتداءات، و8 تهديدات، و6 حالات احتجاز، و5 اعتقالات، و5 حالات حرمان من الحقوق، إضافة إلى حالتي منع صحافيين من التصوير، وحالة واحدة اختفاء قسري، فيما توزعت حالات الانتهاك الثلاث ضد المؤسسات الإعلامية، بين الاقتحام والنهب والمصادرة.

ورصد التقرير هذه الانتهاكات في 10 محافظات تصدرتها مدينة صنعاء الخاضعة لجماعة الحوثيين بعدد 15 حالة انتهاك، تليها مأرب بـ11 انتهاكا، ثم عدن (9 انتهاكات)، حضرموت (7 انتهاكات)، تعز (6 انتهاكات)، إضافة إلى انتهاكين في محافظة إب، فيما سجلت محافظات الحديدة وشبوة وعمران ولحج انتهاكا واحدا في كل منها.

وأوضح المرصد أن الانتهاكات ساهمت بشكل كبير في تضييق مساحة الحريات الإعلامية بصورة لافتة، واختفى التنوع الإعلامي في جميع المناطق اليمنية، وضاعت معها فرص العمل الصحافي بالطريقة المعتادة، حتى غابت الصحافة المستقلة في اليمن.

وأكد التقرير أنه على الرغم من الوثائق والشهادات التي تم جمعها خلال الفترة الماضية، فإن مرتكبي هذه الانتهاكات أفلتوا من العقاب. وطالب مرصد الحريات الإعلامية المجتمع الدولي والمنظمات المعنية بحريات الرأي والتعبير، بضرورة ممارسة الضغوط على أطراف النزاع للإفراج عن الصحافيين المعتقلين واحترام حريات الرأي والتعبير.

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