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الحوثيون: استهدفنا سفينتين إسرائيليتين وفرقاطات أميركية بالبحر الأحمر

دبي - العربية.نت
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أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي يحيى سريع اليوم الأحد استهداف سفينتين إسرائيليتين وأخرى بريطانية وعدد من الفرقاطاتِ الأميركية.

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وقال سريع إن قوات تابعة للحوثيين نفذت خمس عمليات عسكرية خلال 72 ساعة الماضية، مشيرا إلى أن هذا الاستهداف يأتي ردا على الهجوم الأميركي البريطاني.

كما أوضح سريع أن العمليات شملت استهداف السفينة (هوب آيلاند) البريطانية في البحر الأحمر بعدة صواريخ، إضافة إلى استهداف سفينتين إسرائيليتين هما (إم.إس.سي جريس إف) في المحيط الهندي، و(إم.إس.سي جينا) في البحر العربي، بعدد من الصواريخ الباليستية والمجنحة، "وقد حققت العملية أهدافها" حسب تعبيره.

وأشار المتحدث إلى تنفيذ عمليتين عسكريتين بالطائرات المسيرة لاستهداف عدد من الفرقاطات الحربية الأميركية في البحر الأحمر.

بلاغ عن هجوم

أتى ذلك، بعدما أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أنها تلقت بلاغا عن واقعة على بعد 59 ميلا بحريا جنوب غربي عدن اليمنية.

إلا أنها لم تعط على الفور مزيدا من التفاصيل، واكتفت بالقول في بيان مقتضب نشرته على حسابها في منصة "إكس" اليوم الأحد، إن السلطات تحقق في الأمر.

بينما أشارت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري إلى أنها تلقت معلومات عن تعرض سفينة لهجوم على بعد حوالي 102 ميل بحري جنوب غربي المكلا في اليمن.

أكثر من 70 هجوماً

يذكر أنه منذ 19 تشرين الثاني/نوفمبر، استهدفت جماعة الحوثي أكثر من 73 سفينة في البحر الأحمر وبحر العرب، بالمسيّرات والصواريخ (حسب أرقامهم)، زاعمة أنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها، وذلك دعما لقطاع غزة الذي يشهد حرباً إسرائيلية عنيفة منذ 7 أكتوبر، وفق زعمها.

وتوجه الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات جوية على مواقع للحوثيين بهدف تعطيل وإضعاف قدرات الجماعة على تعريض حرية الملاحة للخطر وتهديد حركة التجارة العالمية.

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