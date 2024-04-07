اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
رشاد العليمي
خاص

العليمي: نحتاج لدعم عسكري لاستعادة مناطق تحت سيطرة الحوثي

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

قال الرئيس اليمني رشاد العليمي، إن أميركا والغرب اقتنعوا بضرورة هزيمة الحوثي عسكرياً للتوصل لسلام معه، مشيرا إلى أن اليمنيين تضرروا من أزمة البحر الأحمر ويدفعون ثمن مؤامرة إيران.

الحوثيون: استهدفنا سفينتين إسرائيليتين وفرقاطات أميركية بالبحر الأحمر اليمن الحوثيون: استهدفنا سفينتين إسرائيليتين وفرقاطات أميركية بالبحر الأحمر

كما قال في مقابلة مع "العربية/الحدث"، "نحتاج لدعم عسكري لاستعادة المناطق التي تحت سيطرة الحوثي".

مادة اعلانية

إلى ذلك، بين العليمي أن الحكومة اليمنية كانت تعاني من ضعف وتفكك انعكس على علاقاتها داخليا وإقليميا.

وتابع: "المجلس الرئاسي نجح في وقف الصراعات الداخلية وتطبيع الاستقرار في عدن".

كذلك قال الرئيس اليمني إن مواجهة الحوثي واستعادة الدولة هدف الجيش الوطني والتشكيلات الأخرى.

وتابع: "الحوثي ينفذ تعليمات إيران في أزمة البحر الأحمر وعرقلة مساعي السلام".

كذلك قال رفضنا طلبا أميركيا بالانضمام لتحالف حماية البحر الأحمر.

يذكر أنه منذ 19 تشرين الثاني/نوفمبر، استهدفت جماعة الحوثي أكثر من 73 سفينة في البحر الأحمر وبحر العرب، بالمسيّرات والصواريخ (حسب أرقامهم)، زاعمة أنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها، وذلك دعما لقطاع غزة الذي يشهد حرباً إسرائيلية عنيفة منذ 7 أكتوبر، وفق زعمها.

وتوجه الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات جوية على مواقع للحوثيين بهدف تعطيل وإضعاف قدرات الجماعة على تعريض حرية الملاحة للخطر وتهديد حركة التجارة العالمية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
روسيا تدخل مشهد السياسة السودانية بعد إقرارها بشرعية الجيش والحكومة روسيا تدخل مشهد السياسة السودانية بعد إقرارها بشرعية الجيش والحكومة
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط