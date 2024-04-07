حادث مريب في البحر الأحمر.. استهداف سفينة جنوب غربي المكلا

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على وقع التوتر غير المسبوق الذي تشهده المنطقة منذ الغارة الجوية الإسرائيلية على القنصلية الإيرانية في دمشق وتوعد طهران برد موجع، تستمر الحوادث في البحر الأحمر الذي لم يهدأ بدوره منذ تفجر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، يوم السابع من أكتوبر الماضي.

UKMTO WARNING INCIDENT 062 ATTACKhttps://t.co/fX3hWupi7g



UKMTO has received a report of an incident 59NM south west of Aden, Yemen.

Authorities are investigating#MaritimeSecurity #MarSec pic.twitter.com/KkSKJrLZS5 — United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) (@UK_MTO) April 7, 2024

ففي جديد تلك الحوادث، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أنها تلقت بلاغا عن واقعة على بعد 59 ميلا بحريا جنوب غربي عدن اليمنية.

إلا أنها لم تعط على الفور مزيدا من التفاصيل، واكتفت بالقول في بيان مقتضب نشرته على حسابها في منصة "إكس" اليوم الأحد، إن السلطات تحقق في الأمر.

إلى ذلك، أهابت بالسفن التحرك بحذر والإبلاغ عن أي نشاط مريب.

بينما أشارت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري إلى أنها تلقت معلومات عن تعرض سفينة لهجوم على بعد حوالي 102 ميل بحري جنوب غربي المكلا في اليمن.

أكثر من 70 هجوماً

يذكر أنه منذ 19 تشرين الثاني/نوفمبر، استهدفت جماعة الحوثي أكثر من 73 سفينة في البحر الأحمر وبحر العرب، بالمسيّرات والصواريخ (حسب أرقامهم)، زاعمة أنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها، وذلك دعما لقطاع غزة الذي يشهد حرباً إسرائيلية عنيفة منذ 7 أكتوبر، وفق زعمها.

فيما أجبرت تلك الهجمات الشركات التجارية على التحول إلى مسار أطول وأعلى تكلفة حول إفريقيا.

كما أدت إلى غرق سفينة شحن تحمل اسم "روبيمار"، كانت محملة بمواد خطرة. وأسفرت إحدى الهجمات كذلك عن مقتل 3 بحارة جراء قصف صاروخي لسفينة ترو كونفيدنس، التي كانت ترفع علم بربادوس وتديرها اليونان.

إلى ذلك، أذكت هذه الاعتداءات المخاوف من أن تؤدي الحرب بين إسرائيل وحماس إلى زعزعة استقرار منطقة الشرق الأوسط.