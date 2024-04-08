الأسطول الأوروبي: نجحنا في حماية السفن من هجمات الحوثيين

دقيقتان للقراءة

بعد حوالي شهرين تقريباً على إطلاق مهمة "اسبيديس" في البحر الأحمر، أكد الأسطول الأوروبي أن كافة اعتداءات الحوثيين أخفقت في مناطق تحركه.

وأوضح الأسطول الأوروبي في بيان، اليوم الاثنين، أنه وفر الحماية لـ 60 سفينة تجارية في البحر الأحمر منذ 19 فبراير/شباط الماضي، بحسب ما نقل مراسل العربية/الحدث.

كذلك كشف الأسطول الأوروبي أنه دمر 9 مسيرات و3 صواريخ باليستية حوثية منذ بداية مهمة "اسبيديس"، مشيراً إلى وجود 4 فرقاطات و800 بحار من 19 دولة أوروبية ضمن المهمة.

"كلفة الحاويات تضاعفت"

بدوره، قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريلبوريل إن اعتداءات الحوثيين تؤثر سلبا على مصالح أوروبا التجارية والاستقرار في المنطقة.

وأضاف أن كلفة الحاويات من الصين إلى أوروبا تضاعفت بسبب اعتداءات الحوثيين، مشيراً إلى أن كلفة تأمين السفن التجارية ارتفعت بنسبة 60% بسبب اعتداءات الحوثيين.

كذلك أوضح بوريل أن عملية أسبيدس في البحر الأحمر كانت سريعة وضرورية لحماية الملاحة، لافتاً إلى أنها اشتبكت مع الحوثيين وقامت بمهام خطيرة.

وكان بيتر ستانو، المتحدث باسم الاتحاد للشؤون الخارجية أن الدول الأوروبية قد أعلن إطلاق المهمة في فبراير/شباط الماضي، لحماية السفن التجارية في البحر الأحمر من أي نوع من الهجمات غير القانونية وغير المشروعة.

"حارس الازدهار"

يشار إلى أن تحالف "حارس الازدهار" الذي تقوده الولايات المتحدة وبريطانيا كان هاجم خلال الأسابيع الماضية عدة مواقع للحوثيين في مناطق سيطرتهم في اليمن، بهدف الحد من قدرة الحوثيين المدعومين إيرانياً على مهاجمة السفن.

ومنذ نوفمبر الماضي (2023) بعد أكثر من شهر على تفجر الحرب في غزة، شنت جماعة الحوثي عشرات الهجمات على سفن زعمت أن إسرائيل تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية أو تنقل بضائع من إسرائيل وإليها، تضامنا مع غزة.

وأثارت تلك الهجمات قلق القوى الكبرى حيال اتساع نطاق حرب غزة التي بدأت في السابع من أكتوبر الماضي ولا تزال مستمرة، إقليمياً.