الجيش الأميركي يدمر صاروخاً باليستياً حوثياً فوق خليج عدن

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أعلنت القيادة المركزية للجيش الأميركي، فجر اليوم الأربعاء، أنها دمرت صاروخاً باليستياً مضاداً للسفن فوق خليج عدن.

وقالت إن المدمرة "مايسون" أسقطت الصاروخ الباليستي الذي كان يستهدف على الأرجح السفينة "يوركتاون" المملوكة لأميركيين وترفع علم الولايات المتحدة.

April 9 Red Sea Update



At approximately 3:00 a.m. (Sanaa time) on April 9, USS Mason (DDG 87) and United States Central Command (CENTCOM) forces successfully engaged and destroyed one inbound anti-ship ballistic missile (ASBM) launched by Iranian-backed Houthi terrorists from… pic.twitter.com/FDbLzbH9Tf — U.S. Central Command (@CENTCOM) April 10, 2024

وأوضحت أن المدمرتين ميسون ولابون كانتا ترافقان السفينة "يوركتاون" حين أطلق الحوثيون صاروخا فوق خليج عدن.

وأكدت أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار للسفن الأميركية أو سفن التحالف أو السفن التجارية في الواقعة.

وأضاف: "يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمانًا وأمانًا للسفن الأميركية والتحالف والسفن التجارية".

وكان الجيش الأميركي قد قال الاثنين إنه دمر أنظمة للدفاع الجوي وللطائرات المسيرة تابعة لقوات الحوثيين، وذلك دون تسجيل وقوع إصابات أو أضرار للسفن التجارية والأميركية وسفن التحالف.

قال الحوثيون في اليمن يوم الأحد إنهم أطلقوا صواريخ وطائرات مسيرة على سفن بريطانية وأميركية وإسرائيلية في أحدث الهجمات ضمن حملة لاستهداف السفن.

وتعطل هجمات الحوثيين حركة الشحن العالمي عبر قناة السويس، مما أجبر شركات على تغيير المسارات إلى رحلات أطول وأكثر تكلفة حول جنوب القارة الإفريقية. وتشن الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات على أهداف للحوثيين في اليمن.

يذكر أنه منذ 19 نوفمبر الماضي، استهدف الحوثيون نحو 75 سفينة في البحر الأحمر وبحر العرب بالمسيّرات والصواريخ (حسب أرقامهم)، زاعمين أنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها، وذلك دعماً لقطاع غزة الذي يشهد حرباً إسرائيلية عنيفة منذ 7 أكتوبر.

فيما أجبرت تلك الهجمات الشركات على التحول إلى مسار أطول وأعلى تكلفة حول إفريقيا.

كما أدت إلى غرق سفينة شحن تحمل اسم "روبيمار" كانت محملة بمواد خطرة. وأسفرت إحدى الهجمات أيضاً عن مقتل 3 بحارة جراء قصف صاروخي لسفينة ترو كونفيدنس، التي كانت ترفع علم بربادوس وتديرها اليونان.