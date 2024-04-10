الحوثي يعلن استهداف 4 سفن إسرائيلية وأميركية صباح اليوم في خليج عدن

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أعلنت جماعة الحوثي اليمنية أنها استهدفت 4 سفت إسرائيلية وأميركية، بحسب مراسل "العربية" و"الحدث" في خليج عدن.

والسفن داروين وجينا ويورك تاون ومدمرة أميركية.

وأفاد المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، اليوم الأربعاء، أن قواته استهدفت سفينتين إسرائيليتين صباح اليوم في خليج عدن.



وأضاف المتحدث في بيان أن الحوثيين استهدفوا أيضا سفينة حاويات أميركية وأخرى حربية في خليج عدن "بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة والطائرات المسيرة".

وفجرا، أعلنت القيادة المركزية للجيش الأميركي، أنها دمرت صاروخاً باليستياً مضاداً للسفن فوق خليج عدن.

وقالت إن المدمرة "مايسون" أسقطت الصاروخ الباليستي الذي كان يستهدف على الأرجح السفينة "يوركتاون" المملوكة لأميركيين وترفع علم الولايات المتحدة.

وأوضحت أن المدمرتين ميسون ولابون كانتا ترافقان السفينة "يوركتاون" حين أطلق الحوثيون صاروخا فوق خليج عدن.

وأكدت أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار للسفن الأميركية أو سفن التحالف أو السفن التجارية في الواقعة.

وأضاف: "يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمنًا وأمانًا للسفن الأميركية والتحالف والسفن التجارية".

وكان الجيش الأميركي قد قال الاثنين إنه دمر أنظمة للدفاع الجوي وللطائرات المسيرة تابعة لقوات الحوثيين، وذلك دون تسجيل وقوع إصابات أو أضرار للسفن التجارية والأميركية وسفن التحالف.

قال الحوثيون في اليمن يوم الأحد إنهم أطلقوا صواريخ وطائرات مسيرة على سفن بريطانية وأميركية وإسرائيلية في أحدث الهجمات ضمن حملة لاستهداف السفن.

وتعطل هجمات الحوثيين حركة الشحن العالمي عبر قناة السويس، مما أجبر شركات على تغيير المسارات إلى رحلات أطول وأكثر تكلفة حول جنوب القارة الإفريقية. وتشن الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات على أهداف للحوثيين في اليمن.

يذكر أنه منذ 19 نوفمبر الماضي، استهدف الحوثيون نحو 75 سفينة في البحر الأحمر وبحر العرب بالمسيّرات والصواريخ (حسب أرقامهم)، زاعمين أنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانيها، وذلك دعماً لقطاع غزة الذي يشهد حرباً إسرائيلية عنيفة منذ 7 أكتوبر.

فيما أجبرت تلك الهجمات الشركات على التحول إلى مسار أطول وأعلى تكلفة حول إفريقيا.

كما أدت إلى غرق سفينة شحن تحمل اسم "روبيمار" كانت محملة بمواد خطرة. وأسفرت إحدى الهجمات أيضاً عن مقتل 3 بحارة جراء قصف صاروخي لسفينة ترو كونفيدنس، التي كانت ترفع علم بربادوس وتديرها اليونان.