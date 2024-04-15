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A fighter jet is launched from the U.S. Navy aircraft carrier USS Dwight D. Eisenhower during a strike against what the U.S. military describe as Houthi military targets in Yemen, February 3, 2024. U.S. Navy/Mass Communication Specialist 2nd Class Jorge LeBaron/Handout via REUTERS. THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY
من غارات سابقة نفذتها أميركا على مواقع للحوثيين
اليمن والحوثي

الجيش الأميركي: دمرنا 4 مسيرات في مناطق سيطرة الحوثيين

القيادة المركزية الأميركية أكدت أن الحوثيين أطلقوا في السبت صاروخاً باليستياً مضاداً للسفن باتجاه خليج عدن

العربية.نت
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قالت القيادة المركزية الأميركية، اليوم الاثنين، إن قوات أميركية دمرت أمس الأحد الموافق 14 أبريل أربع طائرات مسيرة في مناطق يسيطر عليها الحوثيون باليمن دفاعاً عن النفس.

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وذكرت القيادة في تحديث بشأن البحر الأحمر أن الحوثيين أطلقوا في يوم السبت صاروخاً باليستياً مضاداً للسفن باتجاه خليج عدن من منطقة يسيطرون عليها باليمن.

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وأضافت أنه لم ترد أي تقارير عن إصابات أو أضرار من أميركا أو التحالف أو سفن تجارية بسبب ذلك.

وتعرضت عدة سفن في البحر الأحمر لهجمات من قبل جماعة الحوثي اليمنية التي تقول إن الهجمات تأتي رداً على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وتوجه الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات جوية على مواقع للحوثيين، بهدف تعطيل وإضعاف قدرات الجماعة على تعريض حرية الملاحة للخطر وتهديد حركة التجارة العالمية.

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