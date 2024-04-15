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Yemen, Marib, Central Yemen, Swaida Displacement Camp
مخيم للنازحين في مأرب (أرشيفية)
اليمن

تسجيل 535 حريقاً في 3 سنوات.. إصابة 3 نازحين بمخيم في مأرب

أصيب طفلان ووالدتهما في حريق سببه الربط العشوائي للتيار الكهربائي والارتفاع الكبير لدرجة الحرارة

العربية.نت - أوسان سالم 
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أصيب ثلاثة مدنيين من أسرة واحدة بحروق من الدرجة الأولى في حادث حريق شب في منزلهم المؤقت في مخيم الخراشي بمدينة مأرب، شمال شرقي اليمن.

وأفادت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين أن حي الروضة بمأرب ومخيم الخراشي في جو النسيم شهدا 3 حرائق هائلة التهمت مساكن النازحين، اثنان منها في صبيحة عيد الفطر وثالثها الأحد 14 أبريل.

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وأشارت إلى إصابة طفلين ووالدتهما في أحد الحرائق التي أعادت أسبابها إلى الربط العشوائي للتيار الكهربائي والارتفاع الكبير لدرجة الحرارة.

وأعلنت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في مأرب تسجيل 535 حريقاً في مخيمات النزوح بالمحافظة خلال 3 سنوات وثلاثة أشهر، مشيرةً إلى أن هذه الحرائق تسببت في وفاة وإصابة 95 مواطناً.

وأرجعت الوحدة التنفيذية سبب أغلب الحرائق إلى الربط العشوائي لخطوط الكهرباء في تلك المخيمات، وقالت إنه "مع ارتفاع درجات الحرارة، يضطر النازحون إلى استخدام المكيفات بتشبيك كهربائي عشوائي، مما يعرض خيامهم لخطر الحرائق".

وقالت الوحدة التنفيذية في أحدث إحصائية إنها سجلت "منذ يناير وحتى 13 من شهر أبريل 2024، 34 حريقاً أسفر عن إصابة 4 أطفال".

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