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مدمرة أميركية في البحر الأبيض المتوسط (أرشيفية - أسوشييتد برس)
الشرق الأوسط

إعلام حوثي: قصف أميركي بريطاني على تعز اليمنية

منذ 19 نوفمبر، استهدفت جماعة الحوثي أكثر من 75 سفينة في البحر الأحمر وبحر العرب

العربية.نت
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أفادت قناة "المسيرة" التابعة لجماعة الحوثي، مساء اليوم الأحد، بوقوع قصف أميركي بريطاني على تعز بجنوب غرب اليمن.

ولم تذكر القناة تفاصيل أخرى على الفور.

وتوجه الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات جوية على مواقع للحوثيين بهدف تعطيل وإضعاف قدرات الجماعة على تعريض حرية الملاحة للخطر وتهديد حركة التجارة العالمية.

وتعرضت عدة سفن في البحر الأحمر لهجمات من قبل جماعة الحوثي اليمنية التي تقول إن الهجمات تأتي ردا على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وقبل يومين، أعلن الجيش الأميركي أنه دمر صاروخا باليستيا مضادا للسفن أطلق من منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

وأوضحت القيادة المركزية الأميركية في بيان، نشر على حسابها في منصة "إكس"، الجمعة، أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار لسفن الولايات المتحدة أو التحالف أو السفن التجارية.

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ومنذ 19 تشرين الثاني/نوفمبر، استهدفت جماعة الحوثي أكثر من 75 سفينة في البحر الأحمر وبحر العرب، بالمسيّرات والصواريخ (حسب أرقامهم)، زاعمة أنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها، وذلك دعما لقطاع غزة الذي يشهد حرباً إسرائيلية عنيفة منذ 7 أكتوبر، وفق قولها.

فيما أجبرت تلك الهجمات الشركات التجارية على التحول إلى مسار أطول وأعلى تكلفة حول إفريقيا.

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