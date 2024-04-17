الجيش الأميركي: اشتبكنا مع طائرتين مسيرتين للحوثيين

دقيقتان للقراءة

وسط التوترات غير المسبوقة في المنطقة إثر التهديدات الإسرائيلية الإيرانية المتبادلة، أعلنت القيادة المركزية الأميركية أن قواتها اشتبكت بنجاح مع طائرتين مسيرتين في مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

وأضافت القيادة في بيان اليوم الأربعاء نشر على حسابها في منصة إكس أنه "لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار من جانب السفن الأميركية أو سفن التحالف أو السفن التجارية".

April 16 Red Sea Update



Between 10:50 a.m. and 11:30 a.m. (Sanaa time) on April 16, U.S. Central Command (USCENTCOM) forces successfully engaged two unmanned aerial vehicles (UAV) in Iranian-backed Houthi terrorist-controlled areas in Yemen.



There were no injuries or damage… pic.twitter.com/ImF90fhFAp — U.S. Central Command (@CENTCOM) April 16, 2024

تدمير 4 مسيّرات

وكانت القوات الأميركية قد دمرت يوم الأحد الماضي أربع طائرات مسيرة في مناطق يسيطر عليها الحوثيون باليمن دفاعاً عن النفس.

فيما ذكرت القيادة أن الحوثيين أطلقوا يوم السبت صاروخاً باليستياً مضاداً للسفن باتجاه خليج عدن من منطقة يسيطرون عليها باليمن.

هجمات على السفن

يذكر أنه منذ 19 تشرين الثاني/نوفمبر، حاولت جماعة الحوثي المدعومة من طهران استهداف أكثر من 130 سفينة في البحر الأحمر وبحر العرب، بالمسيّرات والصواريخ، زاعمة أنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانيها، وذلك دعما لقطاع غزة الذي يشهد حرباً إسرائيلية عنيفة منذ 7 أكتوبر، وفق قولها.

فيما أجبرت تلك الهجمات الشركات التجارية على التحول إلى مسار أطول وأعلى تكلفة حول إفريقيا.

كما أدت إلى غرق سفينة شحن تحمل اسم "روبيمار"، كانت محملة بمواد خطرة. وأسفرت إحدى الهجمات كذلك عن مقتل 3 بحارة جراء قصف صاروخي لسفينة ترو كونفيدنس، التي كانت ترفع علم بربادوس وتديرها اليونان.

كذلك، أذكت هذه الاعتداءات المخاوف من أن تؤدي الحرب بين إسرائيل وحماس إلى زعزعة استقرار منطقة الشرق الأوسط، لاسيما بعد ضرب إسرائيل للسفارة الإيرانية في دمشق مطلع أبريل الحالي، ورد طهران على هذا الهجوم بإطلاق أكثر من 300 مسيرة وصاروخ نحو الداخل الإسرائيلي.