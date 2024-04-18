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الحوثيون والبحر الأحمر (خاص العربية.نت)
الشرق الأوسط

العليمي: الحوثيون يستغلون " قميص غزة" لخدمة إيران على حساب العرب

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني أكد إن إيران تستخدم القضايا العربية العادلة لأغراض غير عادلة وغير أخلاقية بما في ذلك زعزعة أمن واستقرار المنطقة العربية

العربية.نت
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أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي أن جماعة الحوثي وحلفاؤها يستخدمون "قميص غزة" لخدمة المصالح والأجندة الإيرانية على حساب مصالح الشعوب العربية.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية سبأ عن العليمي قوله إن ايران تستخدم القضايا العربية العادلة لأغراض غير عادلة وغير أخلاقية بما في ذلك زعزعة أمن واستقرار المنطقة العربية، مشيراً إلى أن القضية اليمنية واحدة من هذه القضايا التي تستخدمها إيران لتحقيق مصالحها على حساب مصلحة الشعب اليمني والمصلحة العربية عموما.

وتحدث العليمي عن التحديات الماثلة أمام الجهود الحكومية في المجال الخدمي والتنموي، والتي من بينها تهديد المليشيات باستهداف أي مشروع تنموي، مدللاً على ذلك بقيامها أثناء الهدنة بضرب ميناء تصدير النفط في حضرموت بالصواريخ، ما أدى إلى توقف صادرات النفط، ومفاقمة معاناة المواطنين.

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غطاء زراعي لصناعة الألغام

وبخصوص الألغام في اليمن توقع العليمي بأنه لايزال هناك ما بين مليون وخمسمائة ألف ومليوني لغم حوثي مزروعة في أنحاء البلاد.

وأفاد بأن الحوثيين قاموا بإنشاء مصانع في صعدة بمساعدة خبراء إيرانيين ومن حزب الله وكانوا يستخدمون السماد تحت غطاء استيراده للزراعة، في صناعة هذه الألغام بكميات هائلة مموهة على شكل أحجار.

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