الكوليرا يتفشى في اليمن.. وتحذيرات من تفاقم سوء التغذية

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أكدت الأمم المتحدة تفشي وانتشار وباء الكوليرا في جميع المحافظات اليمنية، بالتزامن مع تدهور الأوضاع الصحية في البلاد التي تشهد حرباً مدمرة منذ تسع سنوات.

وحذّر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارتن غريفيث، من تفشّي الكوليرا في أنحاء اليمن، مشيراً إلى الحاجة الماسّة لتمويل عاجل وموسّع لإغاثة ملايين الأشخاص في هذا البلد.

كما حذّر غريفيث أيضاً في بيان مقتضب على منصة "إكس" من تفاقم سوء التغذية وانعدام الأمن الغذائي في اليمن مع اقتراب موسم "الجفاف".

والاثنين الماضي، قالت إيديم وسورنو مديرة العمليات والمناصرة في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، إن وباء الكوليرا عاود للظهور بطريقة مثيرة للقلق في اليمن، وتفشى بسرعة في مناطق سيطرة الحوثيين، حيث تم الإبلاغ عن أكثر من 11 ألف حالة مشتبه بها في هذه المناطق مع 75 حالة وفاة مرتبطة بها.

يأتي ذلك في ظل استمرار جماعة الحوثي برفض إجراء حملات التطعيم ضد الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات، في مناطق سيطرتها، تحت مزاعم أن اللقاحات "غير مأمونة"، ما أدى إلى انتشار وتفشي العديد من هذه الأمراض، خاصة لدى الأطفال دون سن الخامسة.

وقالت وسورنو، خلال إحاطتها أمام مجلس الأمن الدولي: "منذ شهر مارس الماضي، شهدت المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، انتشاراً سريعاً لوباء الإصابة بالكوليرا، وحتى 7 أبريل الجاري، تم الإبلاغ عن أكثر من 11 ألف حالة مشتبه بها في هذه المناطق مع 75 حالة وفاة مرتبطة بها".

وأشارت وسورنو إلى أنه، بالمقابل، تم رصد حوالي 3200 حالة مشتبه بإصابتها بالكوليرا وحالتي وفاة مرتبطة بالمرض، في المناطق الواقعة ضمن نفوذ الحكومة اليمنية المعترف بها، وذلك منذ أكتوبر الماضي وحتى أبريل الجاري.

وأكدت المسؤولة الأممية أن انخفاض عدد الحالات في مناطق الحكومة مقارنة بمناطق الحوثيين، يعود إلى الاستجابة التي قادتها الحكومة بدعم من المجتمع الإنساني، والتي أدت إلى "تحقيق النجاح في كبح تفشي المرض وإبطاء انتشاره وضمان توافر العلاج للأشخاص المتضررين".