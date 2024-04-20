اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
A girl is administered with a cholera vaccine during a house-to-house vaccination campaign in Sanaa, Yemen September 14, 2019. REUTERS/Khaled Abdullah
حملة تطعيم ضد الكوليرا في اليمن (أرشيفية)
اليمن

الكوليرا يتفشى في اليمن.. وتحذيرات من تفاقم سوء التغذية

تستمر جماعة الحوثي برفض إجراء حملات التطعيم ضد الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات، في مناطق سيطرتها، تحت مزاعم أن اللقاحات "غير مأمونة"

العربية.نت - أوسان سالم 
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
دقيقتان للقراءة

أكدت الأمم المتحدة تفشي وانتشار وباء الكوليرا في جميع المحافظات اليمنية، بالتزامن مع تدهور الأوضاع الصحية في البلاد التي تشهد حرباً مدمرة منذ تسع سنوات.

وحذّر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارتن غريفيث، من تفشّي الكوليرا في أنحاء اليمن، مشيراً إلى الحاجة الماسّة لتمويل عاجل وموسّع لإغاثة ملايين الأشخاص في هذا البلد.

كما حذّر غريفيث أيضاً في بيان مقتضب على منصة "إكس" من تفاقم سوء التغذية وانعدام الأمن الغذائي في اليمن مع اقتراب موسم "الجفاف".

والاثنين الماضي، قالت إيديم وسورنو مديرة العمليات والمناصرة في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، إن وباء الكوليرا عاود للظهور بطريقة مثيرة للقلق في اليمن، وتفشى بسرعة في مناطق سيطرة الحوثيين، حيث تم الإبلاغ عن أكثر من 11 ألف حالة مشتبه بها في هذه المناطق مع 75 حالة وفاة مرتبطة بها.

مجموعة السبع تدعو الحوثيين للانخراط بحسن نية بمفاوضات التسوية باليمن  اليمن اليمن والحوثي مجموعة السبع تدعو الحوثيين للانخراط بحسن نية بمفاوضات التسوية باليمن 

يأتي ذلك في ظل استمرار جماعة الحوثي برفض إجراء حملات التطعيم ضد الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات، في مناطق سيطرتها، تحت مزاعم أن اللقاحات "غير مأمونة"، ما أدى إلى انتشار وتفشي العديد من هذه الأمراض، خاصة لدى الأطفال دون سن الخامسة.

وقالت وسورنو، خلال إحاطتها أمام مجلس الأمن الدولي: "منذ شهر مارس الماضي، شهدت المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، انتشاراً سريعاً لوباء الإصابة بالكوليرا، وحتى 7 أبريل الجاري، تم الإبلاغ عن أكثر من 11 ألف حالة مشتبه بها في هذه المناطق مع 75 حالة وفاة مرتبطة بها".

وأشارت وسورنو إلى أنه، بالمقابل، تم رصد حوالي 3200 حالة مشتبه بإصابتها بالكوليرا وحالتي وفاة مرتبطة بالمرض، في المناطق الواقعة ضمن نفوذ الحكومة اليمنية المعترف بها، وذلك منذ أكتوبر الماضي وحتى أبريل الجاري.

وأكدت المسؤولة الأممية أن انخفاض عدد الحالات في مناطق الحكومة مقارنة بمناطق الحوثيين، يعود إلى الاستجابة التي قادتها الحكومة بدعم من المجتمع الإنساني، والتي أدت إلى "تحقيق النجاح في كبح تفشي المرض وإبطاء انتشاره وضمان توافر العلاج للأشخاص المتضررين".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
روسيا تدخل مشهد السياسة السودانية بعد إقرارها بشرعية الجيش والحكومة روسيا تدخل مشهد السياسة السودانية بعد إقرارها بشرعية الجيش والحكومة
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط