اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
A German Navy guard stands at a lookout point on the Frigate Hamburg, docked at Port Rashid, in Dubai May 26, 2013. The Hamburg sailed in January from Germany to the Gulf to deploy in cooperation with the U.S. Navy's Dwight D. Eisenhower Carrier Strike Group in the Gulf. The Hamburg helps to defend the aircraft carrier and its associated vessels by coordinating the airspace around the strike group. REUTERS/Ahmed Jadallah (UNITED ARAB EMIRATES - Tags: MILITARY MARITIME)
الفرقاطة "هامبورغ" (أرشيفية)
اليمن والحوثي

لحماية الملاحة من هجمات الحوثي.. ألمانيا سترسل فرقاطة للبحر الأحمر

الفرقاطة "هامبورغ" ستتولى في أغسطس مهام السفينة "هسن" التي غادرت المنطقة اليوم

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

أعلن وزير الدفاع الألماني بوريس بستوريوس السبت أن ألمانيا سترسل فرقاطة جديدة إلى البحر الأحمر مطلع أغسطس المقبل للمساعدة في تأمين حركة الملاحة البحرية التي عطلها الحوثيون، وذلك بعد انتهاء مهمة سفينتها هناك.

وقال بستوريوس في بيان إن الفرقاطة "هامبورغ" ستتولى مهام السفينة "هسن" التي غادرت منطقة التدخل السبت كما كان مقرراً في نهاية مهمتها التي بدأت في 23 فبراير.

وكانت السفينة قد أُرسلت إلى المنطقة في إطار مهمة الاتحاد الأوروبي "أسبيدس" ("الدرع" باللغة اليونانية القديمة) لحماية الشحن التجاري، وعلى متنها حوالي 240 عسكرياً.

السفينة "هسن" (أرشيفية)
السفينة "هسن" (أرشيفية)

وأوضح البيان أن مهام السفينة "هسن" رافقت "27 سفينة تجارية في منطقة التدخل" وصدت طائرات مسيرة وصواريخ للحوثيين أربع مرات.

مجموعة السبع تدعو الحوثيين للانخراط بحسن نية بمفاوضات التسوية باليمن  اليمن اليمن والحوثي مجموعة السبع تدعو الحوثيين للانخراط بحسن نية بمفاوضات التسوية باليمن 

ومنذ بدء الحرب في أكتوبر 2023 بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، نفذ الحوثيون عشرات الهجمات في البحر الأحمر وخليج عدن ضد سفن تجارية قالوا إنها على "صلة بإسرائيل"، مما أدى إلى تعطيل التجارة البحرية العالمية في هذه المنطقة الاستراتيجية.

وقد أعلن الحوثيون مسؤوليتهم مؤخراً عن مهاجمة نحو مئة سفينة منذ بدء عملياتهم.

وأدت هذه الهجمات إلى زيادة تكاليف التأمين على السفن التي تعبر البحر الأحمر، ودفعت العديد من شركات الشحن إلى تفضيل الممر الأطول بكثير حول الطرف الجنوبي للقارة الإفريقية.

وشكلت واشنطن الحليف تحالفاً متعدد الجنسيات في ديسمبر "لحماية" حركة الملاحة البحرية دون النجاح في وقف الهجمات.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
روسيا تدخل مشهد السياسة السودانية بعد إقرارها بشرعية الجيش والحكومة روسيا تدخل مشهد السياسة السودانية بعد إقرارها بشرعية الجيش والحكومة
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط