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عبد المجيد الزنداني
عبد المجيد الزنداني
اليمن

تشييع زعيم إخوان اليمن عبدالمجيد الزنداني في تركيا

لعب دوراً بارزاً في تكوين حركة الأفغان العرب في الثمانينيات وصنف من قبل واشنطن في لائحة المطلوبين كداعم "للإرهاب" كما يعتبر "الأب الروحي" لزعيم تنظيم "القاعدة" أسامة بن لادن

العربية.نت
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دفن في تركيا زعيم جماعة الإخوان باليمن عبدالمجيد الزنداني عن عمر ناهز 82 سنة بجلطة دماغية. الزنداني يعد أبرز دعاة الإخوان في اليمن، وترأس مجلس شورى حزب الإصلاح.

بمشاركة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وبحضور وفد من حماس ضم خالد مشعل وإسماعيل هنية وغيرهما من قيادات الصف الأول للحركة، شهدت مدينة اسطنبول تشييعاً مشتركاً لجثمان عبدالمجيد الزنداني وزعيم جماعة إسماعيل آغا الصوفية الشيخ حسن أفندي.

تلقى الزنداني تعليمه الجامعي في مصر، وحصل على إجازة في الشريعة الإسلامية من جامعة الأزهر، وهي الفترة التي شكلت ارتباطه بالإخوان المسلمين قبل أن يعود إلى اليمن بعد عام 1967.

وفد حماس في تركيا في عزاء عبد المجيد الزنداني
وفد حماس في تركيا في عزاء عبد المجيد الزنداني

خلال وجوده في مصر اعتقلته السلطات المصرية، وفصل من الجامعة بعد اتهامه بالانضمام للإخوان. كان الزنداني أحد أبرز شخصيات "فترة الصحوة".

ولعب دوراً بارزاً في تكوين حركة الأفغان العرب في الثمانينيات، وصنف من قبل واشنطن في لائحة المطلوبين كداعم "للإرهاب"، كما يعتبر "الأب الروحي" لزعيم تنظيم "القاعدة" أسامة بن لادن.

ردد الزنداني في خطبه ومحاضراته أنه اكتشف علاجا لـ "الفقر والأمراض" لدرجة أنه ادعى اكتشاف علاج لـ"الإيدز"، وخلال فترة جائحة كورونا قال إنه ابتكر علاجا نهائيا للفيروس.

الزنداني الذي رحل عن 82 عاما كان قد انتقل مع عائلته لتركيا منذ 2020.

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