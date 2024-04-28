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اليمن والحوثي

هيئة بحرية بريطانية: زورق مسلح يهاجم سفينة جنوب شرقي اليمن

الحادث الجديد وقع على بعد 177 ميلا بحريا من سواحل جنوب شرقي اليمن

العربية.نت
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أفادت هيئة بحرية بريطانية، اليوم الأحد، بتسجيل حادث جديد على بعد 177 ميلا بحريا من سواحل جنوب شرقي اليمن.

وقالت الهيئة إن زورقا صغيرا على متنه 4 مسلحين هاجم سفينة قبالة سواحل جنوب شرقي اليمن.

وأعلنت جماعة الحوثي أمس أنها استهدفت سفينة نفطية بريطانية في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ البحرية، ما أدى إلى تحقيق "إصابة مباشرة".

وفي وقت سابق أفادت وكالة "يو كاي إم تي أو" البريطانية للأمن البحري أن سفينة أُصيبت بأضرار إثر تعرّضها لهجومين متتاليين قبالة سواحل المخا اليمنية.

وقالت الوكالة التي تديرها القوات الملكية البريطانية، في منشور على منصة "إكس" إنها تلقت "بلاغًا من سفينة عن هجومين" على بُعد 14 ميلًا بحريًا نحو جنوب غربي المخا في اليمن.

وأضافت أن "خلال الهجوم الأول شهدت السفينة انفجارًا على مسافة قريبة منها وقد شعر به الطاقم. بعد ذلك، حصل الهجوم الثاني على السفينة بما يُعتقد أنهما صاروخان، ما تسبب بأضرار في السفينة".

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أكثر من 70 هجوماً

يذكر أنه منذ 19 نوفمبر، استهدفت جماعة الحوثي أكثر من 100 سفينة في البحر الأحمر وبحر العرب، بالمسيّرات والصواريخ (حسب أرقامهم) بحسب زعم عبدالملك الحوثي، زاعمة أنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانيها، وذلك دعما لقطاع غزة الذي يشهد حرباً إسرائيلية عنيفة منذ 7 أكتوبر، وفق زعمها.

وتوجه الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات جوية على مواقع للحوثيين بهدف تعطيل وإضعاف قدرات الجماعة على تعريض حرية الملاحة للخطر وتهديد حركة التجارة العالمية.

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