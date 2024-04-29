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طائرة تابعة للجيش الأميركي - القيادة المركزية سنتكوم
اليمن والحوثي

الجيش الأميركي: قواتنا اشتبكت مع 5 مسيرات فوق البحر الأحمر

قال الجيش الأميركي إن المسيرات مثلت تهديداً لسفن الولايات المتحدة والتحالف والسفن التجارية بالمنطقة

العربية.نت، وكالات
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أعلنت القيادة المركزية الأميركية، اليوم الاثنين، أن قواتها اشتبكت أمس مع 5 طائرات مسيرة فوق البحر الأحمر. وأضافت أن المسيرات مثلت تهديدا لسفن الولايات المتحدة والتحالف والسفن التجارية بالمنطقة.

وقالت جماعة الحوثي اليمنية، يوم الجمعة، إنها استهدفت سفينة نفطية بريطانية في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ البحرية مما أدى إلى تحقيق "إصابة مباشرة".

وأكد المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع في بيان، أن قواته نجحت يوم الخميس في إسقاط طائرة مسيرة أميركية من نوع (MQ9) في سماء محافظة صعدة، شمال اليمن بصاروخ.

وتعرضت عدة سفن في البحر الأحمر لهجمات شنتها جماعة الحوثي التي تقول إنها تأتي ردا على الحرب الإسرائيلية على غزة.

وأفادت هيئة بحرية بريطانية، الأحد، بتسجيل حادث جديد على بعد 177 ميلا بحريا من سواحل جنوب شرقي اليمن.

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وقالت الهيئة إن زورقا صغيرا على متنه 4 مسلحين هاجم سفينة قبالة سواحل اليمن.

يذكر أنه منذ 19 نوفمبر، استهدفت جماعة الحوثي أكثر من 100 سفينة في البحر الأحمر وبحر العرب، بالمسيّرات والصواريخ.

وتوجه الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات جوية على مواقع للحوثيين بهدف تعطيل وإضعاف قدرات الجماعة على تعريض حرية الملاحة للخطر وتهديد حركة التجارة العالمية.

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