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اليمن

في عمل إرهابي.. مقتل وإصابة 17 جنديا يمنيا في أبين

عبوة ناسفة استهدفت الجنود أثناء تأدية مهامهم في ملاحقة فلول العناصر الإرهابية

العربية.نت - أوسان سالم 
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أفادت مصادر عسكرية يمنية، اليوم الاثنين، بمقتل وإصابة 17 جنديا من القوات الحكومية بعد استهداف آليتهم العسكرية بعبوة ناسفة في مديرية مودية شرق محافظة أبين جنوب البلاد.

وأكدت المصادر مقتل ستة وإصابة 11 آخرين، من جنود اللواء الثالث دعم وإسناد التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، حيث تقود منذ أكثر من عام حملة عسكرية لمطاردة عناصر جماعة أنصار الشريعة الجناح المحلي لتنظيم القاعدة الإرهابي.

وأوضح بيان صادر عن اللواء الثالث، أن عبوة ناسفة استهدفت الجنود أثناء تأدية مهامهم في ملاحقة فلول العناصر الإرهابية، ضمن عملية "سهام الشرق"، بمفرق القوز شرق مودية محافظة أبين.

وتعهد البيان، بأن هذه الأعمال الإرهابية التي وصفها بـ "الجبانة" لن تثنيهم عن مواصلة عملية سهام الشرق لاجتثاث الإرهاب.

وخلفت المواجهات بين القوات الحكومية والعناصر الإرهابية، حتى الآن عشرات القتلي والجرحي بينهم قيادات رفيعة، كان أبرزهم قائد الحزام الأمني في محافظة أبين عبداللطيف السيد الذي قضى بتفجير إرهابي استهدف موكبه في مديرية مودية في العاشر من أغسطس العام الماضي.

ومنذ أن نجحت قوات حكومية بدعم جوي من التحالف الذي تقوده السعودية من طرد مقاتلي القاعدة من معاقلهم الرئيسية في مديريتي جعار وزنجبار في العام 2015، لجأ عناصر التنظيم إلى التحصن في مناطق جبلية نائية على الحدود مع محافظتي شبوة والبيضاء.

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