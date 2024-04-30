العليمي يتوعد من مأرب بتحرير المحافظات الخاضعة للحوثيين

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للمرة الأولى له منذ توليه قيادة المجلس الرئاسي اليمني في أبريل 2022، وصل رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، الاثنين، إلى محافظة مأرب، وسط البلاد، حيث واحدة من أشد خطوط التماس شراسة في المواجهات التي تندلع بين حين وآخر مع المقاتلين الحوثيين.

وتعهد العليمي بـ"تحرير المناطق التي ما زالت تحت سيطرة ميليشيا الحوثي"، مشيدًا بـ"مأرب التي رفضت الانقلاب منذ وهلته الأولى وقاومت المشروع الكهنوتي الظلامي لميليشيا الحوثي والمشروع الإيراني في اليمن"، على حد تعبيره.

واجتمع رئيس مجلس القيادة الرئاسي، بقيادات السلطة المحلية والأجهزة التنفيذية في المحافظة النفطية، مشيدًا بما سماها "الإنجازات الكبيرة التي تحققت في مأرب على مختلف الصعد رغم التحديات الكبيرة والأوضاع الاستثنائية التي تعيشها من حرب متواصلة وتدفق النازحين وشح الإمكانات".

وأكد أن محافظة مأرب هي صمام أمان الجمهورية، وبوابة النصر لاستعادة مؤسسات الدولة وما تبقى من المناطق الخاضعة بالقوة الغاشمة لسيطرة الميليشيا الحوثية، وفي مقدمتها العاصمة صنعاء.

وقال العليمي: "نؤكد لكم أننا سننطلق من هنا ومن كل المحافظات لتحرير المناطق التي مازالت تحت سيطرة ميليشيا الحوثي، وسيتحقق النصر من خلال القوات المسلحة بكافة تشكيلاتها والمقاومة الشعبية المساندة لها".

وشدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني على أهمية استمرار تلاحم الجبهة الداخلية وتعزيز الأمن والاستقرار والتنمية والتعبئة المكثفة والشاملة لمواجهة ما تقوم به ميليشيا الحوثي في مناطق سيطرتها خاصة على صعيد تجنيد وتحشيد الأطفال إلى مخيمات تعبوية طائفية.

على الصعيد ذاته، زار رئيس مجلس القيادة الرئاسي كلية الطيران والدفاع الجوي بمدينة مأرب، معبرا عن تطلعه "أن يمثل الطلاب المؤهلون إضافة نوعية للمعسكر الجمهوري، وأن يكونوا غدًا بما اكتسبوه من معارف وعلوم عسكرية في مقدمة صفوف القوات المسلحة لتحرير ما تبقى من محافظات الجمهورية من قبضة الميليشيا الحوثية".