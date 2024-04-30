ميليشيا الحوثي تستهدف مدمرتين أميركيتين وسفينتين بالبحر الأحمر والمحيط الهندي بمسيرات

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أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي يحيى سريع، الاثنين، استهداف مدمرتين أميركيتين وسفينتين في البحر الأحمر والمحيط الهندي بعدد من الطائرات المسيرة.

وقال المتحدث الحوثي في بيان، إن قواته استهدفت السفينة "سيكلادس" وأصابتها لأنها كانت متوجهة إلى ميناء إيلات الإسرائيلي.

وذكر أن السفينة الأخرى إسرائيلية وتحمل اسم "أوريون"، وتم استهدافها بطائرات مسيرة في المحيط الهندي.

هذا وأعلنت هيئة بحرية بريطانية، في وقت سابق الاثنين، أنها تلقت بلاغا عن واقعة على بعد 54 ميلا بحريا شمال غربي المخا في اليمن.

وذكرت الهيئة التابعة للبحرية البريطانية في بيان أن السلطات تتحرى الواقعة، ونصحت السفن المارة في المنطقة بتوخي الحذر والإبلاغ عن أي نشاط مريب.

وأضافت أن طاقم السفينة بخير، وأن مسؤول الأمن بإحدى الشركات أبلغها بوقوع انفجار قرب سفينة تجارية.

وتم استهداف السفينة بثلاثة صواريخ، وأشارت تقديرات شركة أمبري البريطانية للأمن البحري إلى أن استهدافها يعود للعلاقات التجارية بين الجهة المشغلة المسجلة لها مع إسرائيل.

وأضافت أن السفينة المستهدفة هي سفينة حاويات ترفع علم مالطا بينما كانت في طريقها من جيبوتي.

والاثنين، أعلنت القيادة المركزية الأميركية، أن قواتها اشتبكت، الأحد، مع 5 طائرات مسيرة فوق البحر الأحمر. وأضافت أن المسيرات مثلت تهديدا لسفن الولايات المتحدة والتحالف والسفن التجارية بالمنطقة.

وقالت جماعة الحوثي اليمنية، يوم الجمعة، إنها استهدفت سفينة نفطية بريطانية في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ البحرية مما أدى إلى تحقيق "إصابة مباشرة".

وتعرضت عدة سفن في البحر الأحمر لهجمات شنتها جماعة الحوثي التي تقول إنها تأتي ردا على الحرب الإسرائيلية على غزة.