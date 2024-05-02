5 غارات أميركية بريطانية ضد أهداف حوثية بمطار الحديدة
لم يصدر على الفور تعقيب من الجانب الأميركي أو البريطاني
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أعلنت جماعة الحوثي، الخميس، أن 5 غارات أميركية بريطانية استهدفت مطار الحديدة الدولي غربي البلاد.
وذكرت وسائل إعلام رسمية تابعة للحوثيين، أن "غارات جوية أميركية بريطانية استهدفت مطار الحديدة الدولي غربي اليمن بخمس غارات".
ولم تذكر جماعة الحوثي، مزيدا من التفاصيل بشأن نتائج هذه الغارات، بينما لم يصدر على الفور تعقيب من الجانب الأميركي أو البريطاني.
ومنذ مطلع العام الجاري، يشن تحالف تقوده واشنطن غارات يقول إنها تستهدف "مواقع للحوثيين" في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجماتها ضد السفن التجارية والملاحة الدولية في البحر الأحمر.
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