الحوثي يعلن بدء مرحلة جديدة من التصعيد ضد السفن "حتى البحر المتوسط"

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أعلن متحدث باسم الحوثيين، اليوم الجمعة، عن بدء تنفيذ مرحلة جديدة من التصعيد ضد السفن "حتى البحر الأبيض المتوسط".

وقالت جماعة الحوثي اليمنية في بيان، إنها بدأت مرحلة استهداف كافة السفن المتجهه لإسرائيل من البحر المتوسط.

وذكر يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم الجماعة، أن هذا يأتي في إطار ما سمّاها "المرحلة الرابعة من التصعيد"، وأن هذا سيبدأ بأثر فورى "في أي منطقةٍ تطالها أيدينا".

وقال إن الجماعة "ستقومُ بفرضِ عقوباتٍ شاملةٍ على جميعِ سُفُنِ الشركاتِ التي لها علاقة بالإمدادِ والدخولِ" للموانئ الإسرائيلية من أي جنسية كانت" حال اجتياح مدينة رفح الفلسطينية "وبغض النظر عن وجهتِها".

وتعرضت عدة سفن في البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندي لهجمات من قبل جماعة الحوثي اليمنية التي تقول إن الهجمات تأتي ردا على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

ومنذ 19 نوفمبر، أي بعد أكثر من شهر على تفجر الحرب في قطاع غزة يوم 7 أكتوبر، استهدف الحوثيون أكثر من 100 سفينة في البحر الأحمر وبحر العرب بالمسيّرات والصواريخ، بحسب ما أعلن زعيم الجماعة اليمنية عبدالملك الحوثي، زاعما أنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانيها.

كما أشار الحوثي إلى أن تلك الضربات ستتوسع في المحيط الهندي أيضا.

وأجبرت تلك الهجمات الشركات التجارية على التحول إلى مسار أطول وأعلى تكلفة حول إفريقيا.

ومنذ مطلع العام الجاري، يشن تحالف تقوده واشنطن غارات يقول إنها تستهدف مواقع للحوثيين في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجماتها ضد السفن التجارية والملاحة الدولية في البحر الأحمر.