الجيش الأميركي: دمرنا 3 مسيّرات بمناطق سيطرة الحوثي في اليمن

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أعلنت القيادة المركزية الأميركية في ساعة مبكرة، اليوم الجمعة، أن قواتها اشتبكت مع 3 مسيّرات ودمرتها في مناطق سيطرة الحوثيين باليمن.

وأشار بيان القيادة على "إكس" إلى أن هذه المسيرات اعتبرت "تهديدا وشيكا" للقوات الأميركية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة.

May 2 Red Sea Update



At approximately 2:00 p.m. (Sanaa time) on May 2, 2024, U.S. Central Command (USCENTCOM) forces successfully engaged and destroyed three uncrewed aerial systems (UAS) in an Iranian-backed Houthi controlled area of Yemen.



It was determined these systems… pic.twitter.com/3vt2DGn8ZS — U.S. Central Command (@CENTCOM) May 2, 2024

وأضاف البيان: "يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمانًا وأمانًا للسفن الأميركية والتحالف والسفن التجارية".

والخميس، أعلنت جماعة الحوثي أن 5 غارات أميركية بريطانية استهدفت مطار الحديدة الدولي غرب البلاد.

وذكرت وسائل إعلام رسمية تابعة للحوثيين أن "غارات جوية أميركية بريطانية استهدفت مطار الحديدة الدولي غرب اليمن بخمس غارات".

ولم تذكر جماعة الحوثي مزيدا من التفاصيل بشأن نتائج هذه الغارات، ولم يصدر تعقيب من الجانب الأميركي أو البريطاني.

ومنذ مطلع العام الجاري، يشن تحالف تقوده واشنطن غارات يقول إنها تستهدف مواقع للحوثيين في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجماتها ضد السفن التجارية والملاحة الدولية في البحر الأحمر.

ومنذ 19 تشرين الثاني/نوفمبر، أي بعد أكثر من شهر على تفجر الحرب في قطاع غزة يوم 7 أكتوبر، استهدف الحوثيون أكثر من 100 سفينة في البحر الأحمر وبحر العرب، بالمسيّرات والصواريخ، بحسب ما أعلن زعيم الجماعة اليمنية عبدالملك الحوثي، زاعما أنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانيها.

كما أشار الحوثي إلى أن تلك الضربات ستتوسع في المحيط الهندي أيضا.

وأجبرت تلك الهجمات الشركات التجارية على التحول إلى مسار أطول وأعلى تكلفة حول إفريقيا.

كما أدت إلى غرق سفينة شحن تحمل اسم "روبيمار"، كانت محملة بمواد خطرة. وأسفرت إحدى الهجمات كذلك عن مقتل 3 بحارة جراء قصف صاروخي لسفينة ترو كونفيدنس، التي كانت ترفع علم بربادوس وتديرها اليونان.

كذلك، أذكت هذه الاعتداءات المخاوف من أن تؤدي الحرب بين إسرائيل وحماس إلى زعزعة استقرار منطقة الشرق الأوسط، لاسيما بعد ضرب إسرائيل للسفارة الإيرانية في دمشق مطلع أبريل الحالي، وردت طهران على هذا الهجوم بإطلاق أكثر من 300 مسيرة وصاروخ نحو الداخل الإسرائيلي، ومن ثم ضرب إسرائيل مواقع عسكرية داخل إيران.