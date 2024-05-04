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عناصر من ميليشيات الحوثي في صنعاء - فرانس برس
عناصر من ميليشيات الحوثي في صنعاء - فرانس برس
اليمن والحوثي

اليمن.. مقتل 200 عنصر حوثي منذ مطلع العام الجاري

تصدر يناير قائمة الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري في عدد قتلى الجماعة نتيجة المواجهات مع القوات الحكومية

العربية. نت - أوسان سالم
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أقرت جماعة الحوثيين بسقوط ما يقارب الـ200 من مقاتليها، معظمهم ضباط، في مواجهات مع القوات الحكومية، منذ مطلع العام الجاري 2024، وبزيادة أكثر من 5% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.

ووفق إحصائية رصدتها منصة "يمن فيوتشر" الإعلامية، فإن جماعة الحوثيين شيعت جثامين 196 من مقاتليها، في أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والبيضاء والحديدة وحجة وصعدة وتعز الخاضعة لها، خلال الفترة بين يناير وأبريل 2024.

وتصدر يناير قائمة الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري في عدد قتلى الجماعة نتيجة المواجهات مع القوات الحكومية، وبعدد 74 مقاتلاً، يليه شهر مارس (46 مقاتلاً)، ثم فبراير بعدد (40 مقاتلاً)، فيما شهد أبريل الماضي سقوط 36 مقاتلاً، وذلك بحسب الأرقام المُعلنة في وسائل الإعلام التابعة للجماعة.

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وكشفت الإحصائية أن قتلى الحوثيين في الثلث الأول من العام الجاري تمثل زيادة بنسبة 5.4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2023، الذي شهد سقوط 186 مقاتلا للجماعة.

كما اعترف الحوثيون بسقوط 29 من مقاتليهم نتيجة الضربات التي نفذتها القوات الأميركية والبريطانية ضمن تحالف "حارس الازدهار" رداً على هجمات الجماعة المتواصلة على طرق الملاحة الدولية في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، ما يرفع إجمالي مقاتليهم الذين قضوا منذ مطلع هذا العام إلى 225 مقاتلاً.

وتبين الإحصائيات أن ما نسبته 85% من إجمالي مقاتلي الجماعة الذين سقطوا في الأربعة الأشهر الأولى من هذا العام، كانوا من القيادات الميدانية، ويحملون رتباً عالية، بينهم 1 برتبة لواء، و2 برتبة عميد، و28 برتبة عقيد، و5 برتبة مقدم، و38 برتبة رائد، و40 برتبة نقيب، و62 برتبة ملازم (أول وثاني)، و15 برتبة مساعد، بالإضافة إلى 34 فردا مقاتلا وبلا رتبة.

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