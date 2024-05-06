3 فنانين يمنيين بقبضة الحوثيين بدعوى "ارتكاب جريمة الغناء"

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يقبع ثلاثة فنانين شعبيين، في سجون ميليشيا الحوثي، بمحافظة عمران، شمالي اليمن، بتهمة ارتكابهم "جريمة الغناء".

وقالت مصادر محلية، إن عناصر تابعة للقيادي الحوثي نائف أبوخرشفة، المعين مديرا لشرطة المحافظة، اقتحمت (الجمعة) إحدى صالات الأعراس بمدينة عمران، واختطفت ثلاثة فنانين شعبيين.

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وأضافت أن عناصر الميليشيا اختطفت الفنان الشعبي هاشم الشرفي والفنان محمد الدحيمي والموزع الموسيقي مبروك الدحيمي، من صالة الأعراس، واقتادتهم إلى أحد سجونها بالمحافظة، بحسب ما نقله موقع "المصدر أونلاين" الإخباري المحلي.

"الغناء ممنوع"

وأوضحت المصادر أن "ميليشيات الحوثي هددت جميع أصحاب ومُلاك صالات الأفراح بإغلاق الصالات في حال تم تشغيل الأغاني، وألزمتهم بتشغيل "الزوامل" الخاصة بالجماعة المدعومة من إيران.

وكانت الميليشيات اقتحمت السبت الماضي، صالة أفراح، واختطفت الفنان الشعبي بسام محسن عداعد.

"حملة ضد أصحاب قاعات الأعراس"

وقالت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، في بيان، إنها تتابع "بقلق بالغ الحملات المسعورة والهستيرية التي تنفذها جماعة الحوثي بحق مالكي القاعات والفنانين في محافظة عمران، واعتقال عدد من الفنانين بقيادة المدعو نايف أبو خرفشة المعين مديرا للأمن بمحافظة عمران".

وطالبت ‏المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأميركي ومنظمات وهيئات حقوق الانسان بإدانة هذه الممارسات الإجرامية، وممارسة ضغط حقيقي على قيادات جماعة الحوثي لإجبارها على إطلاق سراح جميع المعتقلين والمختطفين دون قيد أو شرط وتحميل ميليشيات الحوثي كامل المسؤولية.

تأتي انتهاكات الميليشيا بحق الفنانين الشعبيين في المحافظة، تنفيذا لتوجيهات القيادي الحوثي أبو خرشفة، والذي أصدر مؤخرا تعليمات بمنع الأغاني باعتبارها "حراما" في الأعراس والمناسبات، والاكتفاء بالزوامل التابعة للجماعة، وفرض غرامة مالية وحبس كل من يخالف تلك التوجيهات، وفقا لمصادر بالمحافظة.