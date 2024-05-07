التليغراف: الحوثيون يتحالفون مع القاعدة باليمن لتنظيم هجمات على الجنوب

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عقدت جماعة الحوثي المدعومة من إيران في اليمن شراكة غير متوقعة مع فرع تنظيم القاعدة اليمني في شبه الجزيرة العربية (AQAP)، وهو الأمر الذي يهدد بالمزيد من زعزعة استقرار البلد الفقير الذي مزقته الصراعات، وفقا لتقرير صحيفة التليغراف البريطانية.

وعلى الرغم من اختلاف تصنيفاتهم الدينية فإنهم ينسقون لاستعادة السيطرة على جنوب اليمن من المجلس الانتقالي الجنوبي.

ويشير التقرير إلى أن الحوثيين يساعدون تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية من خلال تزويدهم بطائرات بدون طيار وإطلاق سراح شخصيات رئيسية من السجن.

وفي مايو الماضي، نفذ تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية سبع هجمات بطائرات بدون طيار على مجموعة موالية للمجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة شبوة بجنوب اليمن.

دعم خارجي

ومن المرجح أنه تم الحصول على هذه الطائرات بدون طيار من خلال دعم خارجي، نظراً للقدرة التقنية المحدودة لتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية في تطوير طائرات بدون طيار خاصة به. وحافظ أبو أسامة الدياني، وهو زعيم جهادي يمني مقرب من زعيم تنظيم القاعدة في جزيرة العرب الراحل خالد باطرفي، على علاقة وثيقة مع الحوثيين وسهل الحصول على هذه الأسلحة.

وإلى جانب الطائرات بدون طيار، قدم الحوثيون للقاعدة في شبه الجزيرة العربية الدعم اللوجستي بما في ذلك الصواريخ الحرارية ومعدات الاستطلاع وغيرها. ويتجاوز هذا التعاون مجرد توريد الأسلحة، ويشير إلى مستوى أعمق من التعاون بين المجموعتين.

ومؤخرا بدا أن نشاط تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية قد تضاءل في السنوات الأخيرة، لكن هجومه الأخير بالقنابل الذي أدى إلى مقتل ستة جنود موالين للمجلس الانتقالي الجنوبي في جنوب اليمن يشير إلى وجودهم المتزايد في البلاد.

ولا تزال الطبيعة الدقيقة للشراكة غير واضحة، لكن الأدلة تشير إلى وجود جهد منسق بين الحوثيين والقاعدة في شبه الجزيرة العربية.

ويحدث هذا التطور وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، لا سيما بسبب الحرب المستمرة في غزة، كما أن تعاون تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية مع جماعة إرهابية تدعمها طهران يضيف طبقة جديدة من الخطر إلى منطقة مضطربة بالفعل وفقا للتقرير.