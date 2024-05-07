جمارك اليمن تضبط 78 جهاز مراقبة وتثبيت للطيران المسيّر
هذه الأجهزة تعطي ميزة للطيران المسيّر، حيث تجعله مقاوماً للتشويش بعد ربطه بأجهزة تحديد المواقع "جي بي إس"
استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
أعلنت مصلحة الجمارك في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، عن ضبط أجهزة خاصة بالطيران المسيّر في أحد المنافذ الحدودية بمحافظة المهرة، شرق البلاد.
وقالت المصلحة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إن موظفي جمرك صرفيت الحدودي والرابط بين محافظة المهرة وسلطنة عُمان، تمكنوا من ضبط 78 جهاز رقابة وتثبيت خاص بالطيران المسيّر كانت مخفية في جيوب سيارة مستوردة.
وأضافت أن هذه الأجهزة تعطي ميزة للطيران المسيّر، حيث تجعله مقاوما للتشويش بعد ربطه بأجهزة تحديد المواقع "جي بي إس"، بحسب إفادة القسم المختص في منظمة الجمارك العالمية.
وأشارت المصلحة إلى أن عملية الضبط جرت بالتعاون بين كافة الجهات الأمنية العاملة داخل المنفذ الحدودي الذي يربط محافظة المهرة اليمنية عبر مديرية حوف مع محافظة ظفار العُمانية.
-
وفد حماس بالقاهرة.. مصر: لا صحة لتولي مسؤوليات أمنية بغزةمصدر.. مصر لن تتولى أي مسؤوليات أمنية من أي نوع العرب والعالم
-
ترامب وجها لوجها مع ستورمي دانيلز في المحكمةروَت ما حدث في العام 2006 عندما التقت ترامب على هامش منافسة للغولف أميركا
-
إدارة بايدن أخفت منع الأسلحة عن إسرائيل من الكونغرسأعضاء في الكونغرس يطالبون إدارة بايدن بأجوبة حول منع الأسلحة عن تل أبيب أميركا