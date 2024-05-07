هيئة بحرية: الإبلاغ عن انفجارين قرب سفينة تجارية جنوب عدن والطاقم بخير
تقرير عن حادث على بعد 82 ميلاً بحرياً جنوبي مدينة عدن اليمنية والسلطات تحقق في الأمر
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أفادت هيئة بحرية، الثلاثاء، بأن رباناً أبلغ عن وقوع انفجارين قرب سفينته التجارية على بعد 82 ميلا بحريا جنوبي عدن اليمنية وقال إن السفينة والطاقم بخير.
وقبلها، تلقت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تقريرا عن حادث على بعد 82 ميلا بحريا جنوبي مدينة عدن اليمنية، وقالت إن السلطات تحقق في الأمر.
وتشن جماعة الحوثي التي تسيطر على الأجزاء الأكثر اكتظاظا بالسكان في اليمن، هجمات على السفن في المياه قبالة البلاد منذ أشهر تضامنا مع الفلسطينيين ضد الحملة الإسرائيلية في غزة.
وقالت الهيئة في مذكرة عبر البريد الإلكتروني، إن السلطات تحقق في الحادث.
وينفذ الحوثيون هجمات متكررة بطائرات مسيرة وصواريخ في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن منذ نوفمبر.
وأجبر ذلك شركات الشحن على تغيير مسار السفن لتسلك طرقا أطول وأكثر تكلفة حول الطرف الجنوبي لأفريقيا، وأثار مخاوف من اتساع نطاق حرب غزة في المنطقة.
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