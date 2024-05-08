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سفينة حربية أميركية في البحر الأحمر - وكالات
الشرق الأوسط

الجيش الأميركي: تصدينا لمسيرتين أطلقهما الحوثي فوق خليج عدن.. وتحطمت ثالثة

"جماعة الحوثي أطلقت صاروخاً باليستيا مضادا للسفن أمس الثلاثاء فوق خليج عدن ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار"

العربية.نت، وكالات
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أعلنت القيادة المركزية الأميركية، اليوم الأربعاء، أن قواتها تصدت لمسيرتين أطلقهما الحوثيون فوق خليج عدن يوم الاثنين بينما تحطمت ثالثة.

وأضافت في بيان عبر منصة "إكس" أنه "لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار من قبل السفن الأميركية أو التحالف أو السفن التجارية".

وذكر البيان أن "جماعة الحوثي أطلقت صاروخاً باليستيا مضادا للسفن أمس الثلاثاء فوق خليج عدن ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار".

وأضاف البيان: "تقرر أن هذه الأسلحة تمثل تهديدًا وشيكًا لكل من قوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة. يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمانًا وأمانًا للسفن الأمريكية والتحالف والسفن التجارية".

وتشن جماعة الحوثي التي تسيطر على الأجزاء الأكثر اكتظاظا بالسكان في اليمن، هجمات على السفن في المياه قبالة البلاد منذ أشهر تضامنا مع الفلسطينيين ضد الحملة الإسرائيلية في غزة.

وصباح الثلاثاء، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الثلاثاء، إنها تلقت تقريرا عن وقوع انفجارين قرب سفينة على بعد 82 ميلا بحريا جنوب عدن باليمن.

وأضافت الهيئة التابعة للبحرية البريطانية في بيان أن القبطان أبلغ عن سماع دوي انفجارين بالقرب من السفينة التجارية، إلا أن السفينة لم تتعرض لأضرار ولم يصب أحد من طاقمها بأذى.

هيئة بحرية: الإبلاغ عن انفجارين قرب سفينة تجارية جنوب عدن والطاقم بخير اليمن الشرق الأوسط هيئة بحرية: الإبلاغ عن انفجارين قرب سفينة تجارية جنوب عدن والطاقم بخير

وأوضحت الهيئة على منصة "إكس" أن الحادث قيد التحقيق، ونصحت السفن المارة في المنطقة بتوخي الحذر والإبلاغ عن أي نشاط مريب.

وينفذ الحوثيون هجمات متكررة بطائرات مسيرة وصواريخ في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن منذ نوفمبر.

وأجبر ذلك شركات الشحن على تغيير مسار السفن لتسلك طرقا أطول وأكثر تكلفة حول الطرف الجنوبي لأفريقيا، وأثار مخاوف من اتساع نطاق حرب غزة في المنطقة.

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