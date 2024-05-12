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من الأمطار في اليمن - رويترز
من الأمطار التي شهدها اليمن مؤخرا- رويترز

سقطت واحدة وانفرط العقد.. وفاة 4 شقيقات غرقاً في اليمن

الصغيرات الأربع ذهبن لتقديم وجبة الإفطار لوالدهن في أرضه، وفي طريق العودة انزلقت إحداهن في حاجز مائي وغرقن تباعاً

العربية. نت - أوسان سالم 
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في فاجعة مؤلمة خلفت صدمة كبيرة في اليمن، توفيت أربع طفلات شقيقات غرقاً في حاجز مائي بإحدى البلدات بمحافظة إب، وسط البلاد، بالتزامن مع موسم الأمطار الذي تشهده المحافظة.

وأكدت مصادر محلية وإعلامية متطابقة، غرق أربع شقيقات كبراهن في الـ13 من العمر، في سد وادي الجنات بمنطقة السحول بمحافظة إب، ولفتت إلى أن الفاجعة خلفت صدمة كبيرة في المنطقة وسط تعاطف واسع مع أسرة الفتيات.

وبحسب المصادر، فإن الطفلات الأربع هن بنات المواطن عبدالحميد أحمد قاسم الغرباني، في منطقة وادي الملحمة بالسحول التابعة إدارياً لمديرية المخادر، شمالي إب، توفوا أمس السبت، غرقاً في حاجز مائي بناه الأهالي لتجميع مياه الأمطار من أجل سقي مزروعاتهم بالمنطقة.

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سقطت واحدة فغرقن تباعاً

وأوضحت المصادر أن الطفلات جلبن وجبة الإفطار لوالدهن الذي كان يعمل في حراثة أرضه، وأثناء عودتهن للمنزل انزلقت إحدى الشقيقات في الحاجز، فحاولت شقيقتها إنقاذها غير أنها غرقت هي الأخرى لتتدخل الثالثة والرابعة تتابعا ليفارقن الحياة جميعاً.

وخلال موسم الأمطار من كل عام، تشهد السدود والحواجز المائية في اليمن، حوادث غرق يروح ضحيتها العشرات غالبيتهم من الأطفال، في ظل غياب أدوات السلامة وفرق الإنقاذ.

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