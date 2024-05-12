سقطت واحدة وانفرط العقد.. وفاة 4 شقيقات غرقاً في اليمن
الصغيرات الأربع ذهبن لتقديم وجبة الإفطار لوالدهن في أرضه، وفي طريق العودة انزلقت إحداهن في حاجز مائي وغرقن تباعاً
استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
في فاجعة مؤلمة خلفت صدمة كبيرة في اليمن، توفيت أربع طفلات شقيقات غرقاً في حاجز مائي بإحدى البلدات بمحافظة إب، وسط البلاد، بالتزامن مع موسم الأمطار الذي تشهده المحافظة.
وأكدت مصادر محلية وإعلامية متطابقة، غرق أربع شقيقات كبراهن في الـ13 من العمر، في سد وادي الجنات بمنطقة السحول بمحافظة إب، ولفتت إلى أن الفاجعة خلفت صدمة كبيرة في المنطقة وسط تعاطف واسع مع أسرة الفتيات.
وبحسب المصادر، فإن الطفلات الأربع هن بنات المواطن عبدالحميد أحمد قاسم الغرباني، في منطقة وادي الملحمة بالسحول التابعة إدارياً لمديرية المخادر، شمالي إب، توفوا أمس السبت، غرقاً في حاجز مائي بناه الأهالي لتجميع مياه الأمطار من أجل سقي مزروعاتهم بالمنطقة.
سقطت واحدة فغرقن تباعاً
وأوضحت المصادر أن الطفلات جلبن وجبة الإفطار لوالدهن الذي كان يعمل في حراثة أرضه، وأثناء عودتهن للمنزل انزلقت إحدى الشقيقات في الحاجز، فحاولت شقيقتها إنقاذها غير أنها غرقت هي الأخرى لتتدخل الثالثة والرابعة تتابعا ليفارقن الحياة جميعاً.
وخلال موسم الأمطار من كل عام، تشهد السدود والحواجز المائية في اليمن، حوادث غرق يروح ضحيتها العشرات غالبيتهم من الأطفال، في ظل غياب أدوات السلامة وفرق الإنقاذ.
-
بعد توسيع إسرائيل عملياتها في المدينة.. نزوح 300 ألف من رفحتوسع العمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح أجبر حوالي 300 ألف شخص على الفرار العرب والعالم
-
هل تذكرون صيدلي حلوان؟.. توصية من النقض بحق قاتليهتنظر محكمة النقض، اليوم الأحد، الطعون المقدمة من المتهمين على الأحكام الصادرة ضدهم ... مصر
-
"السمنة والجميد".. بمهرجان وطني ضخم في الأردنشهد المهرجان إقبالا كثيفا من الزوار الذين توافدوا إلى المهرجان للمشاركة في ... الأخيرة