مسيّرة حوثية تقتل طفلاً جنوب تعز

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قُتل طفل جراء هجوم شنته جماعة الحوثي، الأحد، بطائرة مسيرة في مديرية حيفان محافظة تعز، جنوب غربي اليمن.

وقالت وسائل إعلام محلية، إن جماعة الحوثي شنت عدة هجمات بطائرات مسيرة على أماكن متفرقة في مديرية حيفان، استهدفت بإحداها منزلا لأحد المدنيين في قرية المفاليس بعزلة الأثاور التابعة للمديرية ذاتها، ما أسفر عن مقتل طفل لم يتجاوز العام والنصف من عمره.

في السياق ذاته، نقلت وسائل إعلام عن مصادر عسكرية وأخرى طبية، أن جنديا في قوات درع الوطن قُتل، وأصيب آخر، الأحد، خلال التصدي لهجوم حوثي في جبهة حيفان المحاذية لمديرية طور الباحة، شمالي لحج.

وأكد مدير مستشفى طور الباحة العام بمحافظة لحج، الدكتور صدام الدبيش، أن الطفل وصل إلى المستشفى جثة هامدة، نتيجة شظايا اخترقت رقبته، مضيفا أن المستشفى استقبل أيضا جنديين من جنود قوات "درع الوطن"، أحدهما فارق الحياة، فيما قُدمت للآخر الإسعافات الأولية قبل أن يتم تحويله لتلقي العلاج في أحد مستشفيات مدينة عدن، المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد.

ويأتي الهجوم عقب محاولات تسلل فاشلة لميليشيات الحوثي، تصدت لها قوات درع الوطن التي تسلمت الجبهة المحاذية لمديرية طور الباحة شمالي محافظة لحج خلال الأيام القليلة الماضية موقعة قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات الحوثية.