الصليب الأحمر يزور طاقم سفينة غالاكسي المحتجزة لدى الحوثيين

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زار فريق من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، للمرة الأولى، طاقم سفينة "غلاكسي ليدر" التي تحتجزها جماعة الحوثي، في محافظة الحديدة غربي اليمن، منذ نوفمبر الماضي.

وذكرت وكالة أنباء تابعة للحوثيين أن فريق اللجنة "اطلع على وضع طاقم السفينة (25 فرداً)، الذين أكدوا أنهم في حالة جيدة".

وأضافت أن "الزيارة تأتي في إطار المهام الإنسانية للصليب الأحمر، والتعرف على أحوال المحتجزين".

وأبلغ أفراد الطاقم الفريق الدولي بأنهم "يحظون برعاية وتعامل جيد، ويتواصلون مع أسرهم عبر الفيديو، ويأملون إيقاف الحرب على غزة للإفراج عنهم"، بحسب وكالة الحوثيين التي نشرت صوراً لهم.

















من زيارة وفد الصليب الأحمر لطاقم غلاكسي ليدر من زيارة وفد الصليب الأحمر لطاقم غلاكسي ليدر من زيارة وفد الصليب الأحمر لطاقم غلاكسي ليدر من زيارة وفد الصليب الأحمر لطاقم غلاكسي ليدر من زيارة وفد الصليب الأحمر لطاقم غلاكسي ليدر من زيارة وفد الصليب الأحمر لطاقم غلاكسي ليدر من زيارة وفد الصليب الأحمر لطاقم غلاكسي ليدر من زيارة وفد الصليب الأحمر لطاقم غلاكسي ليدر من زيارة وفد الصليب الأحمر لطاقم غلاكسي ليدر

وفي 19 نوفمبر استولى الحوثيون على "غالاكسي ليدر"، وهي ناقلة سيارات تملكها شركة بريطانية وتشغلها شركة يابانية ومسجلة في البهاماس، ثم قاد الحوثيون السفينة، والطاقم على متنها، إلى ميناء الصليف في الحديدة، الذي يسيطرون عليه، على الساحل الغربي لليمن، ولم يُفرج عن الطاقم المؤلف من 25 شخصاً، والسفينة لا تزال راسية في المرفأ.

وزعمت جماعة الحوثي أن السفينة "إسرائيلية"، لكن تل أبيب أعلنت حينها أنها مملوكة لشركة بريطانية تشغلها شركة يابانية، ولا يوجد على متنها إسرائيليون.

وتستهدف جماعة الحوثي بصواريخ ومسيّرات سفن شحن تجارية في البحر الأحمر منذ اندلاع الحرب في غزة.

ومنذ مطلع العام الجاري، تنفذ القوات الأميركية والبريطانية ضمن تحالف "حارس الازدهار"، غارات جوية تستهدف مواقع للحوثيين في مناطق مختلفة من اليمن، رداً على هجمات الجماعة ضد السفن التجارية والملاحة الدولية في البحر الأحمر.