الجيش الأميركي: تدمير 4 مسيرات حوثية في اليمن

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أعلنت القيادة المركزية الأميركية اليوم الخميس أن قواتها دمرت 4 مسيّرات في منطقة خاضعة للحوثيين في اليمن مساء الثلاثاء الماضي.

May 15 CENTCOM Update



At approximately 9 p.m. (Sanaa time) on May 14, U.S. Central Command (USCENTCOM) forces successfully destroyed four uncrewed aerial system (UAS) in an Iranian-backed Houthi controlled area of Yemen.



It was determined these systems presented an imminent… pic.twitter.com/oJfjv8h4ng — U.S. Central Command (@CENTCOM) May 16, 2024

وقالت القيادة المركزية الأميركية إن العملية تمت الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي.

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"تهديد وشيك"

وأضافت في بيان أن القوات اعتبرت تلك المسيّرات "تهديدا وشيكا" للقوات الأميركية ولقوات التحالي وللسفن التجارية بالمنطقة.

وكان الجيش الأميركي، قد أفاد فجر الثلاثاء، بتدمير مسيرتين وصاروخ باليستي أطلقه الحوثيون فوق البحر الأحمر.

وقالت القيادة المركزية الأميركية إن قواتها دمرت مسيرتين وصاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون فوق البحر الأحمر في 13 مايو دون وقوع إصابات أو أضرار.

ضربات ضد الحوثي

كما أعلنت القيادة المركزية الأميركية، فجر الأحد، أن طائرة مسيرة أُطلقت من منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن باتجاه خليج عدن، يوم الجمعة، وقد تم التعامل معها، كما دمرت، فجر السبت، ثلاث طائرات مسيرة أطلقت من منطقة خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن باتجاه البحر الأحمر، مضيفة أنه لم ترد بلاغات من التحالف الأميركي أو السفن التجارية بخصوص إصابات أو أضرار.

وتشن جماعة الحوثي، التي تسيطر على المناطق الأكثر اكتظاظا بالسكان في اليمن، هجمات على السفن في المياه قبالة البلاد منذ عدة أشهر تضامنا مع الفلسطينيين في قطاع غزة، حسب قولها. وأجبرت تلك الهجمات الشركات التجارية على التحول إلى مسار أطول وأعلى تكلفة حول إفريقيا.

استهداف عشرات السفن

ومنذ 19 نوفمبر، أي بعد أكثر من شهر على تفجر الحرب في غزة يوم السابع من أكتوبر، استهدف الحوثيون أكثر من 100 سفينة في البحر الأحمر وبحر العرب، بالمسيّرات والصواريخ، بحسب ما أعلن زعيم الجماعة اليمنية عبدالملك الحوثي الشهر الماضي، زاعما أنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها.

كذلك، أذكت هذه الاعتداءات المخاوف من أن تؤدي الحرب بين إسرائيل وحماس إلى زعزعة استقرار منطقة الشرق الأوسط، لاسيما بعد ضرب إسرائيل للسفارة الإيرانية في دمشق مطلع أبريل الماضي، ورد طهران على هذا الهجوم بإطلاق أكثر من 300 مسيرة وصاروخ نحو الداخل الإسرائيلي، ومن ثم ضرب إسرائيل مواقع عسكرية داخل إيران.