لمناقشة السلام باليمن ووقف هجمات الحوثي البحرية.. ليندركينغ يبدأ جولة خليجية

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يبدأ المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن، تيم ليندركينغ، جولة خليجية جديدة هذا الأسبوع، لمناقشة آفاق إرساء السلام في البلاد، والوقف الفوري لهجمات الحوثيين المتهورة في البحر الأحمر والممرات المائية المحيطة به.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إن المبعوث ليندركينغ يسافر هذا الأسبوع إلى الخليج، لمواصلة المناقشات مع الشركاء بشأن عملية السلام في اليمن والوقف الفوري لهجمات الحوثيين المتهورة في البحر الأحمر والممرات المائية المحيطة به.

وأفاد البيان، أن جولة المبعوث الأميركي ستشمل كلا من السعودية والإمارات وعُمان، حيث من المقرر أن يعقد اجتماعات مع المسؤولين في هذه الدول وبقية الشركاء الإقليميين "لمناقشة الخطوات اللازمة لتهدئة الوضع الحالي ودعم الشعب اليمني".

"حل للصراع في اليمن"

وأشار إلى أن هجمات الحوثيين المستمرة تهدد التقدم نحو تحقيق حل دائم للصراع في اليمن وتعرقل إيصال المساعدات الإنسانية إلى اليمنيين والمحتاجين في جميع أنحاء المنطقة.

وجدد البيان دعم الولايات المتحدة لإرساء السلام الشامل والدائم في اليمن، وأهمية تكثيف الجهود الأممية وانخراط أطراف الصراع فيه من أجل إنهاء سلمي للصراع المزمن في البلاد.

وجاء إعلان الخارجية الأميركية بالتزامن مع جولة جديدة للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، إلى الرياض، والتي التقى فيها بحسب بيان لمكتبه (الاثنين) بجاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، وسفراء السعودية والإمارات والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن لدى اليمن محمد الجابر، وناقش معهم آفاق السلام في اليمن وسبل استدامة دعم المنطقة والدفع بالوساطة الأممية.

يأتي ذلك في ظل المساعي الدولية المكثفة لإعادة تنشيط المفاوضات السياسية المتعثرة بهدف التوصل لاتفاق على خارطة الطريق لإحلال السلام في اليمن التي ترعاها الأمم المتحدة.