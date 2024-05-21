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مسيرة من طراز MQ-9
مسيرة من طراز MQ-9
اليمن والحوثي

مزاعم حوثية بإسقاط ثاني مسيرة أميركية فوق اليمن خلال أيام

المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع: جرى استهداف المسيرة بصاروخ أرض-جو محلي الصنع

العربية.نت، وكالات
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زعم المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، اليوم الثلاثاء، إسقاط طائرة مسيرة أميركية من طراز (إم.كيو-9) في أجواء محافظة البيضاء بوسط اليمن.

وقال سريع في بيان إن المسيرة الأميركية كانت "تقوم بمهام عدائية" قبل إسقاطها، مشيرا إلى أنه جرى استهدافها بصاروخ أرض-جو محلي الصنع.

وأضاف أن إسقاط الطائرة جاء بعد أيام فقط من إسقاط طائرة من نفس النوع في أجواء محافظة مأرب.

وأضاف سريع أن الطائرة تعد الطائرة الخامسة التي يم إسقاطها خلال عمليات الجماعة منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في أكتوبر الماضي.

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وكانت القيادة المركزية الأميركية أعلنت في أبريل الماضي سقوط طائرة مسيرة أميركية من نوع (إم.كيو9) في محافظة صعدة بشمال اليمن.

وتعرضت عدة سفن في البحر الأحمر لهجمات شنتها جماعة الحوثي التي تقول إنها تأتي ردا على الحرب الإسرائيلية على غزة.

وتوجه الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات جوية على مواقع للحوثيين بهدف تعطيل وإضعاف قدرات الجماعة على تعريض حرية الملاحة للخطر وتهديد حركة التجارة العالمية.

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