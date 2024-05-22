اليمن.. ضحايا جدد لألغام الحوثي من الأطفال بتعز

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أصيب ثلاثة أشخاص من أسرة واحدة، بينهم طفلين، بانفجار لغم أرضي بمدينة تعز، جنوبي غرب اليمن، في أحدث جرائم الألغام الحوثية التي تحصد ضحايا مدنيين بشكل شبه يومي.

وأوضح مصدر طبي في مستشفى الثورة بتعز أن المصابين هم امرأة وطفلين.

وأسماء المصابين هما ماجدة أحمد مكرد (20 عاماً) وحنين عثمان (7 أعوام) عبدالنور سعيد مكرد وهم من سكان منطقة الكدحة، غرب مدينة تعز.

وأضاف أن الوضع الصحي للطفلة المصابة حنين حرجة وهي ترقد في مستشفى الثورة.

في السياق نفسه، كشف مرصد حقوقي يمني عن مقتل وإصابة 13 مدنياً جراء الألغام الحوثية والأجسام المتفجرة من مخلفات الحرب، في أربع محافظات يمنية، منذ مطلع مايو الجاري.

وقال المرصد اليمني للألغام، في بيان له اليوم الأربعاء، إن مدنياً يُدعى "محمد علي محسن" (34 عاماً) قُتل بانفجار لغم للحوثيين في محيط مركز مديرية الدريهمي بالحديدة.

وأوضح المرصد في بيانه أنه سجل خلال مايو الجاري مقتل 5 مدنيين، أحدهم طفل، وإصابة 8 مدنيين، بينهم 4 أطفال وامرأة، بحوادث انفجارات ألغام للحوثيين وأجسام متفجرة.

وأشار المرصد إلى أن الحوادث شهدتها محافظات: الحديدة (غرب)، وتعز (جنوب غرب)، ولحج (جنوب)، والبيضاء (وسط اليمن).

ووفق تقارير دولية، فإن جماعة الحوثيين زرعت أكثر من مليوني لغم في العديد من المحافظات اليمنية، ما أجبر نحو خمسة ملايين شخصاً على ترك منازلهم وأراضيهم والنزوح إلى مناطق أخرى هرباً من المتفجرات التي لا تزال حتى اليوم تحصد المزيد من المدنيين بشكل شبه يومي، ما يقارب ثلثهم من الأطفال والنساء.