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A fighter jet is launched from the U.S. Navy aircraft carrier USS Dwight D. Eisenhower during a strike against what the U.S. military describe as Houthi military targets in Yemen, February 3, 2024. U.S. Navy/Mass Communication Specialist 2nd Class Jorge LeBaron/Handout via REUTERS. THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY
مقاتلة بريطانية قصف أهدافاً حوثية سابقاً (أرشيفية)
اليمن والحوثي

6 غارات أميركية وبريطانية على مطار الحديدة الخاضع للحوثيين

تعمل القوات الأميركية والبريطانية ضمن تحالف "حارس الازدهار" في البحر الأحمر بعد تصعيد جماعة الحوثي عسكرياً واستهدافها السفن التجارية والعسكرية في البحر الأحمر

العربية.نت
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قالت جماعة الحوثي في بيان، اليوم الأربعاء، إن طائرات أميركية وبريطانية شنت ست غارات جوية على مطار الحديدة الخاضع لسيطرة جماعة الحوثي غرب اليمن.

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وتعمل القوات الأميركية والبريطانية ضمن تحالف "حارس الازدهار" في البحر الأحمر بعد تصعيد جماعة الحوثي عسكريا واستهدافها السفن التجارية والعسكرية في البحر الأحمر.

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وتقول جماعة الحوثي إنها تستهدف السفن التجارية المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية أو المنطلقة منها بهدف الضغط على القوات الإسرائيلية للسماح بدخول المعونات الإغاثية والأدوية إلى قطاع غزة ورفع الحصار عنه.

وشددت الجماعة على استمرارها في استهداف السفن التجارية والعسكرية في البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي مؤخراً حتى ترفع إسرائيل الحصار الذي تفرضه على قطاع غزة منذ أحداث السابع من أكتوبر الماضي.

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