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البحر الأحمر الحوثيون السفن

الجيش الأميركي: الحوثيون أطلقوا باليستيين في البحر الأحمر ولا إصابات

دبي - العربية.نت
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أعلنت القيادة المركزية الأميركية، اليوم الجمعة، أن الحوثيين أطلقوا صاروخين باليستيين مضادين للسفن في البحر الأحمر.

جماعة الحوثي تزعم: استهدفنا سفناً في البحر الأحمر والمتوسط اليمن جماعة الحوثي تزعم: استهدفنا سفناً في البحر الأحمر والمتوسط

كما قالت إنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار من قبل السفن الأميركية أو سفن التحالف أو السفن التجارية.

أتى ذلك، بعدما أعلن الحوثيون في وقت سابق اليوم أنهم استهدفوا السفينة إسيكس في المتوسط.

كما زعموا أنهم استهدفوا السفينة ألكساندرا التابعة لإم.إس.سي في بحر العرب، فضلا عن سفينة يانيس في البحر الأحمر.

وقال يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم الجماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران، اليوم الجمعة، إن الحوثيين استهدفوا السفينة (يانيس) في البحر الأحمر و(إسيكس) في البحر المتوسط و(إم.إس.سي ألكساندرا) في بحر العرب، وفق ما نقلت وكالة رويترز.

وتشن جماعة الحوثي هجمات على السفن في المياه قبالة البلاد منذ عدة أشهر، تضامنا مع الفلسطينيين في قطاع غزة، حسب قولها.

عشرات الهجمات

فمنذ 19 تشرين الثاني/نوفمبر، أي بعد أكثر من شهر على تفجر الحرب في غزة يوم السابع من أكتوبر، استهدف الحوثيون أكثر من 100 سفينة في البحر الأحمر وبحر العرب، بالمسيّرات والصواريخ، بحسب ما أعلن زعيم الجماعة اليمنية عبدالملك الحوثي الشهر الماضي، زاعما أنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانيها.

فيما أعلنت الإدارة البحرية الأميركية أواخر الشهر الماضي (أبريل) أن الحوثيين شنوا أكثر من 50 هجوما على السفن، واستولوا على سفينة وأغرقوا أخرى منذ نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي.

وأجبرت تلك الهجمات الشركات التجارية على التحول إلى مسار أطول وأعلى تكلفة حول إفريقيا.

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