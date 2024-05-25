الحوثيون يخطفون لاعب كرة قدم.. والسبب رسالة "واتساب" عن رئيسي

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اختطفت ميليشيا الحوثي لاعب كرة قدم في "نادي السلام" بمديرية خمر، في محافظة عمران، إثر رسائل أرسلها في مجموعة عبر تطبيق "واتساب"، تسخر من حادثة سقوط مروحية الرئيس الإيراني التي تحطمت الأسبوع الماضي.

وقالت مصادر إن ميليشيا الحوثي اختطفت الكابتن ماهر عبدالرزاق حنش، صباح أمس الجمعة، من منزله في مدينة خمر، مركز المديرية، بحسب ما نقلته "المصدر أونلاين".

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كما أضافت أن الاختطاف جرى بتوجيه من المشرف الحوثي منصور الحمزي، والذي عينته الميليشيا مدير أمن لمديرية خمر، والذي وجه بسجن اللاعب بعد نشره رسائل عبر تطبيق الواتساب، تسخر من حادثة سقوط طائرة الرئيس الإيراني.

وكان اللاعب قد نشر رسائل متداولة عن الحادثة التي كانت محل نقاش ساخر لدى مدوني وسائل التواصل الاجتماعي في اليمن.

ووفقاً للمصادر فإن القيادي الحوثي الحمزي، اشترط للإفراج عن اللاعب ضمانة وتعهداً مكتوباً يلتزم فيه بعدم النشر أو الانتقاد في أي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي.

يذكر أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي البالغ من العمر 63 عاماً لقي حتفه يوم الأحد الماضي إلى جانب وزير الخارجية وسبعة أشخاص آخرين عندما تحطمت المروحية التي كانوا يستقلونها وهي أميركية الصنع من طراز بيل 412 في منطقة جبلية في محافظة أذربيجان الشرقية شمال غرب البلاد خلال عودتهم من مراسم تدشين سد عند الحدود مع أذربيجان.