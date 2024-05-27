مواقعنا
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
الحوثي اليمن البحر الأحمر سفينة باب المندب - تعبيرية خاص العربية نت
(تعبيرية)
اليمن والحوثي

الحوثي يعلن استهداف 3 سفن في البحر الأحمر والمحيط الهندي

جماعة الحوثي تقول إنها استهدفت السفينتين ميشيلا ولاريجو ديزرت في المحيط الهندي والسفينة منيرفا ليزا في البحر الأحمر

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

قالت جماعة الحوثي اليمنية، اليوم الاثنين، إنها هاجمت ثلاث سفن في المحيط الهندي والبحر الأحمر، كما استهدفت مدمرتين أميركيتين في البحر الأحمر.

وأضافت الحركة أنها استهدفت السفينتين الأميركية لاريجو ديزرت والإسرائيلية ميتشلا في المحيط الهندي والسفينة مينرفا ليزا في البحر الأحمر. ولم تذكر الحركة اسمي المدمرتين.

الصليب الأحمر يعلن الإفراج عن 113 محتجزاً في صنعاء اليمن اليمن والحوثي الصليب الأحمر يعلن الإفراج عن 113 محتجزاً في صنعاء

وتقول جماعة الحوثي إنها تستهدف السفن التجارية المتجهة إلى المواني الإسرائيلية أو المنطلقة منها بهدف الضغط على القوات الإسرائيلية للسماح بدخول المعونات الإغاثية والأدوية إلى قطاع غزة ورفع الحصار عنه.

وشددت الجماعة على استمرارها في استهداف السفن التجارية والعسكرية في البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي مؤخراً حتى ترفع إسرائيل الحصار الذي تفرضه على قطاع غزة منذ أحداث السابع من أكتوبر الماضي.

من جهتها تستهدف القوات الأميركية والبريطانية التي تعمل ضمن تحالف "حارس الازدهار" في البحر الأحمر أهدافاً حوثيةً لحماية الملاحة الدولية في المنطقة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
في الذكرى الـ80.. تعرف على تفاصيل إنزال نورماندي في الذكرى الـ80.. تعرف على تفاصيل إنزال نورماندي
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط