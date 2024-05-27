الحوثي يعلن استهداف 3 سفن في البحر الأحمر والمحيط الهندي
جماعة الحوثي تقول إنها استهدفت السفينتين ميشيلا ولاريجو ديزرت في المحيط الهندي والسفينة منيرفا ليزا في البحر الأحمر
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قالت جماعة الحوثي اليمنية، اليوم الاثنين، إنها هاجمت ثلاث سفن في المحيط الهندي والبحر الأحمر، كما استهدفت مدمرتين أميركيتين في البحر الأحمر.
وأضافت الحركة أنها استهدفت السفينتين الأميركية لاريجو ديزرت والإسرائيلية ميتشلا في المحيط الهندي والسفينة مينرفا ليزا في البحر الأحمر. ولم تذكر الحركة اسمي المدمرتين.
وتقول جماعة الحوثي إنها تستهدف السفن التجارية المتجهة إلى المواني الإسرائيلية أو المنطلقة منها بهدف الضغط على القوات الإسرائيلية للسماح بدخول المعونات الإغاثية والأدوية إلى قطاع غزة ورفع الحصار عنه.
وشددت الجماعة على استمرارها في استهداف السفن التجارية والعسكرية في البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي مؤخراً حتى ترفع إسرائيل الحصار الذي تفرضه على قطاع غزة منذ أحداث السابع من أكتوبر الماضي.
من جهتها تستهدف القوات الأميركية والبريطانية التي تعمل ضمن تحالف "حارس الازدهار" في البحر الأحمر أهدافاً حوثيةً لحماية الملاحة الدولية في المنطقة.
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