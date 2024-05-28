الثانية خلال يومين.. الولايات المتحدة تواصل اصطياد مسيرات الحوثي

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أعلنت القيادة المركزية الأميركية، الاثنين، تدمير طائرة بدون طيار أطلقتها ميليشيات الحوثي من مناطق سيطرتها باتجاه البحر الأحمر في عملية هي الثانية خلال يومين.

وأوضحت أنه "تقرر أن الطائرة بدون طيار كانت تمثل تهديدا وشيكا للسفن التجارية في المنطقة"، مؤكدة أنها اتخذت هذا الإجراء "لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمانا، وأمانا للسفن الأميركية والتحالف والسفن التجارية".

والأحد، قالت القيادة المركزية الأميركية إنها دمرت طائرة مسيرة فوق البحر الأحمر، تم إطلاقها من منطقة يسيطر عليها الحوثيون.

وأعلنت ميليشيات الحوثي، الاثنين، استهداف 3 سفن مدنية ومدمرتين حربيتين أميركيتين في البحر الأحمر والمحيط الهندي.

وقال الناطق باسم الجناح العسكري لميليشيات الحوثي، يحيى سريع، في بيان، إن الميليشيات "نفذت هجمات مزدوجة بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدفت السفينتين ميشيلا ولاريجو ديزرت في المحيط الهندي والسفينة منيرفا ليزا في البحر الأحمر".

كما أشار إلى أن استهداف سفينة منيرفا ليزا في البحر الأحمر جاء عقب انتهاك "قرار حظر الدخول إلى إسرائيل"، وفق قوله.

ولفت القيادي الحوثي إلى أن جماعته "أطلقت طائرات بدون طيار لاستهداف مدمرتين حربيتين أميركيتين في البحر الأحمر"، زاعما أن "الهجمات حققت أهدافها بنجاح".