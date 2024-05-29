مملوكة لليونان.. 3 صواريخ حوثية أصابت سفينة شحن بالبحر الأحمر

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بينما تتواصل الهجمات الحوثية على البحر الأحمر منذ تفجر الحرب الإسرائيلية بقطاع غزة في أكتوبر الماضي، أعلن الجيش الأميركي أن صواريخ حوثية أصابت سفن شحن في البحر الأحمر.

فقد قالت القيادة المركزية الأميركية، اليوم الأربعاء، إن الحوثيين أطلقوا أمس خمسة صواريخ باليستية مضادة للسفن من مناطق سيطرتهم باليمن فوق البحر الأحمر.

وأضافت في بيان عبر منصة "إكس" أن ثلاثة من الصواريخ أصابت ناقلة بضائع ترفع علم جزر مارشال ومملوكة لليونان لكنها لم تلحق أضرارا بها، مشيرا إلى أنها واصلت الإبحار.

كما أكدت القيادة المركزية أن قواتها دمرت خمس مسيرات أطلقها الحوثيون فوق البحر الأحمر.

MAY 28 Red Sea Update



Between 12:05 p.m. and 1:40 p.m. (Sanaa time) May 28, Iranian-backed Houthis launched five anti-ship ballistic missiles (ASBM) from Houthi-controlled areas of Yemen into the Red Sea. M/V Laax, a Marshall Island flagged, Greek owned and operated bulk… pic.twitter.com/ZRaz2toq5d — U.S. Central Command (@CENTCOM) May 28, 2024

غارات جوية

وأمس الثلاثاء، قال مصدر في الأمن البحري بالقوات المشتركة التابعة للحكومة اليمنية، إن القوات الدولية في البحر الأحمر بقيادة الولايات المتحدة استهدفت مواقع عسكرية لجماعة الحوثي بعد إطلاق الجماعة صاروخا على سفينة تجارية في البحر الأحمر.

وأبلغ المصدر وكالة أنباء العالم العربي (AWP) بأن طائرات أميركية وبريطانية شنت غارات جوية على موقع عسكري أطلقت منه جماعة الحوثي صاروخا تجاه سفينة، موضحا أن القصف دمر منطقة إطلاق الصاروخ في غرب مدينة الحديدة وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

كما أعلنت جماعة الحوثي تعرض مناطق في الحديدة الخاضعة لسيطرتها غرب اليمن لغارات جوية من قبل الطيران الأميركي والبريطاني، استهدفت منطقة الجبانة غرب محافظة الحديدة بغرب البلاد.

حادث وأضرار

في الوقت نفسه، أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بأن قبطان سفينة تبحر على بعد 33 ميلا شمال غرب ميناء المخا اليمني أبلغ عن تعرضها لضربة صاروخية وإصابتها بأضرار.





وأضافت الهيئة أن البلاغ أفاد بأن طاقم السفينة بخير، وأن السفينة تواصل الإبحار نحو أقرب ميناء، مشيرا إلى أن السلطات تحقق في الأمر.



ونصحت الهيئة السفن في المنطقة بتوخي الحذر والإبلاغ عن أي نشاط مريب.

وتشن جماعة الحوثي هجمات على السفن في المياه قبالة البلاد منذ عدة أشهر، تضامنا مع الفلسطينيين في قطاع غزة، حسب قولها.

فمنذ 19 تشرين الثاني/نوفمبر، أي بعد أكثر من شهر على تفجر الحرب في غزة يوم السابع من أكتوبر، استهدف الحوثيون أكثر من 100 سفينة في البحر الأحمر وبحر العرب، بالمسيّرات والصواريخ، بحسب ما أعلن زعيم الجماعة اليمنية عبدالملك الحوثي الشهر الماضي، زاعما أنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها.

فيما توجه الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات جوية على مواقع للحوثيين بهدف تعطيل وإضعاف قدرات الجماعة على استهداف السفن وتهديد حركة التجارة العالمية.